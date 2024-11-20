Более 15 тысяч человек посетили Амурский утес с момента его открытия

Накануне «Амурский утёс» посетил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Глава региона ознакомился с представленными выставками, оценил демонстрацию туристического потенциала края с помощью VR-очков.
«Амурский утёс» — это наглядный пример наших консолидированных усилий. Это не просто восстановленный памятник. Это памятник культуры, который вдохнул в себя новые мысли, движение Хабаровского края к развитию. Благодаря экспозициям мы видим движение в спорте, культуре и туризме. А самое главное — заинтересованность людей. Полные залы — это показатель совместной работы", — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Отметим, на площадках визит-центра проходят различные мастер-классы, кинопоказы, лекции о традициях народов Приамурья. Для жителей и гостей города доступны бесплатные виртуальные экскурсии по Хабаровску, Комсомольскому авиазаводу, Шантарским островам. Информацию о предстоящих событиях можно узнать на сайте Визит-центра.