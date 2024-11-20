Более 15 тысяч человек посетили Амурский утес с момента его открытия

«Амурский утёс» — это наглядный пример наших консолидированных усилий. Это не просто восстановленный памятник. Это памятник культуры, который вдохнул в себя новые мысли, движение Хабаровского края к развитию. Благодаря экспозициям мы видим движение в спорте, культуре и туризме. А самое главное — заинтересованность людей. Полные залы — это показатель совместной работы", — подчеркнул Дмитрий Демешин.