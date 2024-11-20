В аэропорту Челябинска силовики проверили более 200 иностранцев

Вчера, 19 ноября, в ходе очередного рейда по проверке нарушений миграционного законодательства в челябинском аэропорту, стражи порядка проверили более 200 иностранцев. Об этом сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.
По итогам мероприятия, четверо граждан ближнего зарубежья покинут Россию в ближайшее время — они не смогли подтвердить законность своего нахождения на территории страны. Также представителями военного комиссариата вручены повестки для явки в военкоматы лицам, приобретшим российское гражданство и подлежащим постановке на воинский учет.
Всего за 2024 год за нарушение правил въезда и режима пребывания пресечено уже более шести тысяч административных правонарушений. Выслано за пределы РФ 1849 мигрантов, в том числе 1448 — в принудительной форме.