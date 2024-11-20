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Дендропарк на Первомайской в Екатеринбурге хотят закрыть

При проведении ремонтных работ в Дендропарке на улице Первомайской в Екатеринбурге планируют ограничить к нему доступ. Об этом сообщили в telegram-канале парковой зоны.

«В парке станет ходить небезопасно, потому что интенсивно будет ездить грузовой транспорт. Вопрос по закрытию парка остается открытым. Решение будет принимать администрация города», — рассказали в паблике.

Все ремонтные работы будут проведены в 2025 году. А пока рабочие убрали старый забор, его потом заменят на новый. Также в Дендропарке очистят от заиления водоем. Его благоустройством займется другая подрядная организация.

Началось проектирование освещения на Первомайской и в самом парке. Вдоль тропинок поставят почти 100 современных светодиодных светильников. Новое освещение появится к июлю 2025 года.

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