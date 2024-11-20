Житель Пермского края взыскал крупную сумму с УК за потоп в подвале

Житель Пермского края подал в суд на управляющую компанию, из-за халатности которой пострадала его квартира на первом этаже многоквартирного дома в Березниках.
Мужчина несколько раз обращался в УК с жалобами на потоп в подвале, который произошёл из-за неисправных систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Организация никаких мер для устранения проблемы не предпринимала. Тогда владелец квартиры обратился в суд.
«Выездная проверка жилищного надзора выявила многочисленные нарушения и имеющуюся аварийную ситуацию с коммуникациями в подвале. Помимо вздутого полового покрытия под линолеумом, по всей площади жилья постоянно царила сильная влажность, из-за чего на стенах квартиры образовалась плесень», — сообщили в УФССП России по Пермскому краю.
Жить в таких условиях мужчина, перенёсший туберкулёз, не смог. Ему пришлось переехать от своей семьи.
Городской суд встал на сторону истца и постановил взыскать компенсацию морального вреда, материального ущерба, административный штраф, а также услуги оценщика. В общей сумме задолженность составила 242 тысячи рублей.
Добровольно выплатить деньги управляющая компания не захотела. Приставы наложили арест на банковские счета УК.
«Принятые меры принудительного взыскания позволили добиться от коммунальной компании погашения задолженности перед гражданином в полном объёме. Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением», — рассказали в службе судебных приставов.