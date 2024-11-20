Житель Пермского края взыскал крупную сумму с УК за потоп в подвале

Мужчина несколько раз обращался в УК с жалобами на потоп в подвале, который произошёл из-за неисправных систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Организация никаких мер для устранения проблемы не предпринимала. Тогда владелец квартиры обратился в суд.