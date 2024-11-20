Жителям Хабаровского края рассказали, куда пожаловаться на задержку зарплаты

В прямом эфире, организованном при поддержке ЦУР Хабаровского края, обсуждались актуальные вопросы трудовых отношений, заработной платы и безопасности на рабочем месте. Глава Государственной инспекции труда региона Александр Абазовский ответил на вопросы жителей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Из региона поступило больше 500 обращений по вопросам зарплат, незаконных увольнений и другим трудовым вопросам. В частности, люди интересовались, возможен ли отгул на работе для свадьбы или других личных нужд.
«Свадьба — дело хорошее, и отгул взять можно. Но стоит помнить, что в трудовом законодательстве понятие “отгул” не предусмотрено. В соответствии со статьей 153, если работник работал в выходные или праздничные дни по согласованию с работодателем, ему предоставляется выбор: либо компенсация в денежном эквиваленте, либо возможность взять отгул», — рассказал Александр Абазовский.
Руководитель Гострудинспекции также рассказал, что дни отгула, которые работник намерен использовать по своему усмотрению, должны быть согласованы с работодателем.
Один из местных жителей обратился с вопросом о задержке заработной платы, интересуясь, куда обращаться, если выплаты регулярно задерживаются.
«Можно обратиться в Государственную инспекцию труда, ведется прием и работает горячая линия по номеру
При задержке зарплаты нужно подать жалобу в Государственную инспекцию труда. После рассмотрения обращения будут приняты меры. Невыплата зарплаты влечет административное наказание, а задержка больше трех месяцев — уголовное.