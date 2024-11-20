Жителям Хабаровского края рассказали, куда пожаловаться на задержку зарплаты

«Свадьба — дело хорошее, и отгул взять можно. Но стоит помнить, что в трудовом законодательстве понятие “отгул” не предусмотрено. В соответствии со статьей 153, если работник работал в выходные или праздничные дни по согласованию с работодателем, ему предоставляется выбор: либо компенсация в денежном эквиваленте, либо возможность взять отгул», — рассказал Александр Абазовский.