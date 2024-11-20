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В Башкирии опрокинулся автобус с 16 пассажирами: что известно о ДТП

Что известно о ДТП в Башкирии, где опрокинулся автобус с 16 пассажирами.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 20 ноября, в Благовещенском районе Башкирии опрокинулся рейсовый автобус с пассажирами. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

В Башкирии 20 ноября 2024 опрокинулся автобус с 16 пассажирами.

ДТП произошло около восьми часов утра на 34-м километре трассы Уфа-Янаул. По данным дорожной полиции, 34-летний водитель «Паз Вектор» ехал в сторону Благовещенска и не справился с управлением во время обгона. После выезда на встречную полсоу автобус занесло — и он опрокинулся в кювет.

Всего в машине находилось 16 пассажиров, двое из них — женщины — получили травмы. Обеих доставили в больницу. Врачи осмотрели остальных людей. По предварительным данным, серьезных травм у них не диагностировали.

ГАИ проводит разбирательство по факту происшествия. О проверке ДТП также заявила прокуратура.

— В рамках проверки прокуратура даст оценку деятельности на предмет обеспечения требований безопасности при осуществлении пассажирских перевозок и эксплуатации транспортных средств. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — передали в надзорном ведомстве.

Проверку по признакам уголовного дела об оказании небезопасных услуг проводит и Следственный комитет Башкирии. На месте происшествия работают сотрудники ведомства. Они опрашивают очевидцев и пассажиров, а также планируют назначить судебную экспертизу.

— В ходе проверки действиям водителя автобуса и компании-перевозчика будет дана правовая оценка на предмет соответствия оказываемых услуг установленным законом требованиям и нормам безопасности, — добавили в СК РБ.