В Башкирии опрокинулся автобус с 16 пассажирами: что известно о ДТП

Сегодня утром, 20 ноября, в Благовещенском районе Башкирии опрокинулся рейсовый автобус с пассажирами. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.
В Башкирии 20 ноября 2024 опрокинулся автобус с 16 пассажирами.
ДТП произошло около восьми часов утра на 34-м километре трассы Уфа-Янаул. По данным дорожной полиции, 34-летний водитель «Паз Вектор» ехал в сторону Благовещенска и не справился с управлением во время обгона. После выезда на встречную полсоу автобус занесло — и он опрокинулся в кювет.
Всего в машине находилось 16 пассажиров, двое из них — женщины — получили травмы. Обеих доставили в больницу. Врачи осмотрели остальных людей. По предварительным данным, серьезных травм у них не диагностировали.
ГАИ проводит разбирательство по факту происшествия. О проверке ДТП также заявила прокуратура.
— В рамках проверки прокуратура даст оценку деятельности на предмет обеспечения требований безопасности при осуществлении пассажирских перевозок и эксплуатации транспортных средств. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — передали в надзорном ведомстве.
Проверку по признакам уголовного дела об оказании небезопасных услуг проводит и Следственный комитет Башкирии. На месте происшествия работают сотрудники ведомства. Они опрашивают очевидцев и пассажиров, а также планируют назначить судебную экспертизу.
— В ходе проверки действиям водителя автобуса и компании-перевозчика будет дана правовая оценка на предмет соответствия оказываемых услуг установленным законом требованиям и нормам безопасности, — добавили в СК РБ.