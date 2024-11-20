В Башкирии опрокинулся автобус с 16 пассажирами: что известно о ДТП

ДТП произошло около восьми часов утра на 34-м километре трассы Уфа-Янаул. По данным дорожной полиции, 34-летний водитель «Паз Вектор» ехал в сторону Благовещенска и не справился с управлением во время обгона. После выезда на встречную полсоу автобус занесло — и он опрокинулся в кювет.