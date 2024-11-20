В мэрии сообщили, что торговцы с «блошки» на Баранова переехали на Сельму

Борьба за сохранение «барахолки» у стен башни «Врангель» ведётся в течение нескольких лет. В июне этого года на улице Пролетарской, в районе перекрёстка с пешеходной улицей Профессора Баранова, появились бетонные блоки, загородившие парковку на трамвайных путях. По словам главы администрации Калининграда Елены Дятловой, на такую меру горвласти пошли после многочисленных обращений жителей, жаловавшихся на незаконный блошиный рынок. При этом чиновники признают, что блошиный рынок пока не удалось выдавить из Каштанового парка и тротуара улицы Пролетарской. В частности, о продолжении рейдов против нелегальных торговцев Елена Дятлова сообщала в конце сентября. Эти рейды продолжаются по выходным и в ноябре.