Предметы из коллекции Николая Рериха представили в Эрмитаже в Петербурге

В рамках мероприятия будут представлены произведения от самых ранних до наиболее поздних. Так, например, квартира «Гонец. “Восста род на род”, “Натурщик” и “Отдых охотника”. Также посетители увидят предметы декоративно-прикладного искусства, памятники письменности, книги, документы, фотографии и вещи, связанные с жизнью и творчеством художника.