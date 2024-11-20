Предметы из коллекции Николая Рериха представили в Эрмитаже в Петербурге

На выставке «Твердыня пламенная» в Главном штабе Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге представили предметы из коллекции художника Николая Рериха. Экспозиция посвящена 150-летию автора. Об этом 20 ноября сообщила пресс-служба музея.
Гости и жители Санкт-Петербурга смогут посетить выставку с 20 ноября по 2 марта.
В рамках мероприятия будут представлены произведения от самых ранних до наиболее поздних. Так, например, квартира «Гонец. “Восста род на род”, “Натурщик” и “Отдых охотника”. Также посетители увидят предметы декоративно-прикладного искусства, памятники письменности, книги, документы, фотографии и вещи, связанные с жизнью и творчеством художника.
«Собрание Эрмитажа раскрывает Рериха и как коллекционера западноевропейской живописи, представленной в большей степени произведениями голландских и итальянских мастеров XV-XVII веков», — приводит сообщение пресс-службы Эрмитажа «Интерфакс».
Ранее стало известно, что Третьяковская галерея 21 ноября представит новую выставку в павильоне № 1 «Центральный» на ВДНХ в Москве. Экспонаты экспозиции связаны с историей и временем строительства павильона «Центральный», именами художников, работавших на ВДНХ в 1950-е годы. В частности, там покажут произведения и советских мастеров, и современных художников.