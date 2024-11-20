Инфляция продолжает бить рекорды в Приморье: на что выросли цены за месяц

«Цены на аренду квартир в крае в октябре обычно снижаются в связи с окончанием летнего сезона, но в этом году цены на нее немного выросли по сравнению с сентябрем, в том числе из-за увеличения туристического потока в Приморье», — отметил главный экономист экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Антон Гулевич.