Инфляция продолжает бить рекорды в Приморье: на что выросли цены за месяц

«Цены на аренду квартир в крае в октябре обычно снижаются в связи с окончанием летнего сезона, но в этом году цены на нее немного выросли по сравнению с сентябрем, в том числе из-за увеличения туристического потока в Приморье», — отметил главный экономист экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Антон Гулевич.
Также выросли цены на некоторые импортные овощи и фрукты, рыбу лососевых пород и икру.
Отмечается, что годовая инфляция в России в октябре составила 8,5%.
Напомним, рост инфляции в Приморье бьет рекорды уже продолжительное время. Цены на товары и услуги продолжают расти быстрее, чем по стране.