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Инфляция продолжает бить рекорды в Приморье: на что выросли цены за месяц

ВЛАДИВОСТОК, 20 ноября, ФедералПресс. По итогам октября годовая инфляция в Приморье вновь выросла и составила 9,5% после 8,7% в сентябре. Это связано с сокращением предложений на некоторые товары и увеличение стоимости. Так, выросли спрос на авиабилеты и стоимость аренды квартир.

Источник: РИА "Новости"

«Цены на аренду квартир в крае в октябре обычно снижаются в связи с окончанием летнего сезона, но в этом году цены на нее немного выросли по сравнению с сентябрем, в том числе из-за увеличения туристического потока в Приморье», — отметил главный экономист экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Антон Гулевич.

Также выросли цены на некоторые импортные овощи и фрукты, рыбу лососевых пород и икру.

Отмечается, что годовая инфляция в России в октябре составила 8,5%.

Напомним, рост инфляции в Приморье бьет рекорды уже продолжительное время. Цены на товары и услуги продолжают расти быстрее, чем по стране.

инфляция