Мигранты будут платить за право работать в Петербурге на 30% больше

Подробнее об инициативе рассказал представитель градоначальника в Заксобрании Константин Сухенко.
Цена рабочего патента, получать который обязаны граждане из Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Молдавии, может вырасти на 30% до 6 тыс. рублей. Сейчас за оформление услуги нужно отдать 4,6 тыс. руб. при коэффициенте 1,597.
Стоимость трудового патента для мигрантов рассчитывается с учетом трех параметров: размера фиксированного авансового платежа (1200 ₽), коэффициента-дефлятора (в 2024 году — 2,4), который устанавливает Минэкономразвития, и регионального коэффициента, который каждый субъект принимает самостоятельно.
«Проект приказа Министерства экономического развития РФ, в котором планируется установить коэффициент-дефлятор на 2025 год в размере 2,594, пока не принят. Поэтому проектом закона предлагается установить региональный коэффициент в размере почти 1,93. Это обеспечит фиксированный авансовый платеж на территории Петербурга в размере 6 тыс. рублей».
По его словам, такая же цена на патент будет установлена и в Ленинградской области. Доходы бюджета от повышения стоимости патента составят более 11 млрд рублей, говорится в пояснительной записке. Отметим, что законопроект был разработан Смольным в начале сентября: тогда региональный коэффициент предлагали установить на уровне 2,083.
Инициативу приняли практически единогласно: за проголосовали 46 парламентариев, против — два. При этом руководитель фракции ЛДПР Павел Иткин еще до рассмотрения проекта в ЗакСе заявил, что считает необходимым повысить стоимость патента до 10 тыс. руб.
«Соответствующая поправка уже готова. ЛДПР выступает за системное повышение стоимости разрешений на работу для мигрантов. Такая мера позволит увеличить поступления в региональные бюджеты, а значит, средства пойдут на нужды наших граждан!», — написал господин Иткин в своем Telegram-канале.