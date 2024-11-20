Мигранты будут платить за право работать в Петербурге на 30% больше

По его словам, такая же цена на патент будет установлена и в Ленинградской области. Доходы бюджета от повышения стоимости патента составят более 11 млрд рублей, говорится в пояснительной записке. Отметим, что законопроект был разработан Смольным в начале сентября: тогда региональный коэффициент предлагали установить на уровне 2,083.