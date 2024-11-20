Три нижегородских муниципалитета не получили паспорта готовности к зиме

Он пояснил, что отсутствие паспортов готовности у трех муниципалитетов связано в основном с разрешительной документацией. В Кулебаках из-за замечаний Ростехнадзора не завершили оформление документов на два новых участка теплосетей, при этом они эксплуатируются. В Володарском округе аналогичная ситуация с четырьмя новыми котельными, построенными по программе модернизации ЖКХ вместо котельных Минобороны. Михаил Куренков добавил, что само теплоснабжение в округе после запуска новых котельных улучшилось. В Кстовском округе замечания связаны с отсутствием регистрации в Ростехнадзоре четырех ведомственных котельных как опасных производственных объектов. Министерство ЖКХ надеется, что все документы муниципалитеты оформят в начале декабря.