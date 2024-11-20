Три нижегородских муниципалитета не получили паспорта готовности к зиме

В Заволжье Городецкого округа и в Балахне отопительный сезон в полном объеме стартовал с сильным опозданием
Он пояснил, что отсутствие паспортов готовности у трех муниципалитетов связано в основном с разрешительной документацией. В Кулебаках из-за замечаний Ростехнадзора не завершили оформление документов на два новых участка теплосетей, при этом они эксплуатируются. В Володарском округе аналогичная ситуация с четырьмя новыми котельными, построенными по программе модернизации ЖКХ вместо котельных Минобороны. Михаил Куренков добавил, что само теплоснабжение в округе после запуска новых котельных улучшилось. В Кстовском округе замечания связаны с отсутствием регистрации в Ростехнадзоре четырех ведомственных котельных как опасных производственных объектов. Министерство ЖКХ надеется, что все документы муниципалитеты оформят в начале декабря.
В Заволжье позже срока пустили тепло в три многоквартирных дома, в Балахне — в 16 домов от котельной на улице Попова, где в период пуска тепла произошла авария.
Всего к началу отопительного сезона 2024−2025 годов в Нижегородской области подготовили 1,99 тыс. котельных, 3,9 тыс. км теплосетей, 36 тепловых насосных станций и 283 тепловых пункта. Паспорта готовности получили 28,27 тыс. многоквартирных домов, что составляет 98,5% от их общего количества. Основная масса невыданных паспортов связана с отсутствием договоров или ветхостью жилфонда.