Нашли по торчащим ногам: нижегородская алиментщица спряталась от судебных приставов в тумбочке

Где только ни прячутся должники от своих обязательств: и в гараже, и в подвале, и даже в мебели. Каждый из них в этот момент наверняка не сомневается в том, что он гуру маскировки. Вот и жительница Ардатовского района решила поиграть с судебными приставами в прятки. Когда в дверь постучали, женщина не нашла ничего лучше, чем спрятаться в тумбочке. Правда, полностью поместиться туда не получилось, и затаившаяся дама была обнаружена.
Как объяснили в пресс-службе регионального ГУФССП, нижегородку приговорили к девяти месяцам исправительных работ с удержанием 10% от зарплаты за неуплату алиментов, но она не стала выполнять возложенные на нее обязательства:
— Женщина не отбыла наказание, в связи с чем наказание заменено на три месяца в колонии-поселении. В соответствии с действующим законодательством она была обязана прибыть к месту отбывания наказания самостоятельно, но проигнорировала требование.
Осужденную объявили в розыск. От соседей женщины приставы узнали, что она работает на местной ферме и и может находиться именно там. По прибытии на место работы должницы они встретили ее напарника. Мужчина рассказал, что его коллеги сейчас нет на работе. Сотрудники ГУФССП на этом не остановились и решили пройтись по помещениям.
— При осмотре подсобного помещения в глаза сотруднику ведомства бросилась небольшая тумбочка, из-под которой выглядывали ноги. Оказалась, что женщина небольшого роста смогла поместиться в маленький шкафчик, — поделились подробностями в пресс-службе ведомства.
Осужденную задержали и передали сотрудникам службы исполнения наказаний. В ближайшее время женщина окажется в колонии-поселении.
К слову, еще один подобный случай произошел с нижегородскими приставами в августе. 45-летний житель областного центра спрятался в погребе, чтобы не платить алименты на своих детей.