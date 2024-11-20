Нашли по торчащим ногам: нижегородская алиментщица спряталась от судебных приставов в тумбочке

Где только ни прячутся должники от своих обязательств: и в гараже, и в подвале, и даже в мебели. Каждый из них в этот момент наверняка не сомневается в том, что он гуру маскировки. Вот и жительница Ардатовского района решила поиграть с судебными приставами в прятки. Когда в дверь постучали, женщина не нашла ничего лучше, чем спрятаться в тумбочке. Правда, полностью поместиться туда не получилось, и затаившаяся дама была обнаружена.