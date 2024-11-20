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Дмитрий Крутой сказал, сколько белорусов ежегодно уезжает из глубинки

Глава Администрации президента Крутой сообщил, сколько белорусов ежегодно уезжает из глубинки.

Источник: Комсомольская правда

Глава Администрации президента Дмитрий Крутой сказал, как пишет sb.by, сколько белорусов ежегодно уезжает из глубинки. Речь идет об экономически активном населении, которое покидает глубинку Беларуси.

-Основная цель — это остановить отток экономически активного населения. Из среднего района на 8−10 тысяч занятых в экономике, по информации Белстата, уезжают 300−400 человек ежегодно, — приводит слова Крутого названный источник.

Глава президентской Администрации также подчеркнул, что развитие регионов Беларуси определено в качестве приоритета на ближайшие пять лет.

Ранее мы писали о том, что в милиции предупредили о том, что 20 ноября 2024 года из-за передвижения спецтехники будут перекрывать некоторые улицы Минска (вот тут в деталях и подробностях про это).