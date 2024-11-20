Дмитрий Крутой сказал, сколько белорусов ежегодно уезжает из глубинки

Глава Администрации президента Дмитрий Крутой сказал, как пишет sb.by, сколько белорусов ежегодно уезжает из глубинки. Речь идет об экономически активном населении, которое покидает глубинку Беларуси.
-Основная цель — это остановить отток экономически активного населения. Из среднего района на 8−10 тысяч занятых в экономике, по информации Белстата, уезжают 300−400 человек ежегодно, — приводит слова Крутого названный источник.
Глава президентской Администрации также подчеркнул, что развитие регионов Беларуси определено в качестве приоритета на ближайшие пять лет.
Ранее мы писали о том, что в милиции предупредили о том, что 20 ноября 2024 года из-за передвижения спецтехники будут перекрывать некоторые улицы Минска (вот тут в деталях и подробностях про это).