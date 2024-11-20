Как помочь пермским детям учиться с увлечением?

Как увлечь школьников учебой, чтобы они занимались с интересом, а не просто отсиживали время на уроке? Для этого в Перми был придуман проект «Учение с увлечением». В его рамках студенты педагогических направлений вузов и колледжей Перми проводят внешкольные занятия для учеников младших классов. Проект стартовал в марте 2021 года. За все время в нем приняли участие полторы тысячи детей.
В 2024 году, начиная с августа, по выходным на площадке партнера проекта «Ресурсный центр “Пермь семейная”» в центре города для учеников 2−4 классов проводились занятия по трем блокам: «Русский язык», «Математика», «Чтение».
Родители школьников оценили значимость проекта. По их словам, посещая занятия, ребенок лучше погружается в школьный процесс, усваивает школьную программу и становится более заинтересованным в получении новых знаний.
Одной из важных особенностей проекта стало то, что он позволяет детям бесплатно посещать дополнительные занятия, тогда как у родителей может не быть средств, необходимых для посещения платных образовательных центров или репетиторов.
А для студентов, проводящих занятия, участие в проекте дало бесценную практику и новые эмоции. Также они во время общения с детьми научились лучше их понимать и определять нужный подход к каждому возрасту.
Проект «Учение с увлечением» реализуется АНО «Формируем будущее» при финансовой поддержке городского конкурса социально значимых проектов «Город — это мы».