Как помочь пермским детям учиться с увлечением?

Как увлечь школьников учебой, чтобы они занимались с интересом, а не просто отсиживали время на уроке? Для этого в Перми был придуман проект «Учение с увлечением». В его рамках студенты педагогических направлений вузов и колледжей Перми проводят внешкольные занятия для учеников младших классов. Проект стартовал в марте 2021 года. За все время в нем приняли участие полторы тысячи детей.