В рождественском шоу Сабрины Карпентер снялись Чаппелл Рон, Tyla и другие артисты

Американская поп-певица Сабрина Карпентер поделилась трейлером своего рождественского шоу A Nonsense Christmas. Судя по кадрам со съемок, в них приняли участие певицы Чаппелл Рон, Tyla, Шанайя Твейн и Кали Учис.
Среди гостей, которые не относятся к музыке, — комики Меган Сталтер, Джиллиан Белл, Квинта Брансон и Кайл Муни, модель Кара Делевинь, а также актеры Нико Хирага, Шон Остин и Оуэн Тил. Режиссером шоу выступит Сэм Ренч, в прошлом году снявший The Eras Tour Concert Film для Тейлор Свифт.
Согласно пресс-релизу в этом шоу Сабрина вживую исполнит песни из рождественского мини-альбома fruitcake, увидевшего свет в 2023 году. Зрителей также ожидают выступления других артистов, внезапные дуэты, множество других сюрпризов и забавных камео, сообщает Variety.
Премьера шоу запланирована на 6 декабря.
Ранее в этом месяце Карпентер была номинирована на «Грэмми» в категории «Лучший новый артист». Певица пошутила, что из-за длительной карьеры ее впору называть «Лучшим старым артистом».