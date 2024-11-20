В рождественском шоу Сабрины Карпентер снялись Чаппелл Рон, Tyla и другие артисты

Среди гостей, которые не относятся к музыке, — комики Меган Сталтер, Джиллиан Белл, Квинта Брансон и Кайл Муни, модель Кара Делевинь, а также актеры Нико Хирага, Шон Остин и Оуэн Тил. Режиссером шоу выступит Сэм Ренч, в прошлом году снявший The Eras Tour Concert Film для Тейлор Свифт.