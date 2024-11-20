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«Имел более 70 штрафов»: в Омске задержали гражданина Армении, который регулярно нарушал ПДД и думал улизнуть от штрафов из-за гражданства

Омские приставы заставили иностранца выплатить 40 тыс рублей за опасную езду.

Источник: Комсомольская правда

Омские приставы принудили гражданина Армении выплатить 40 тыс. рублей за регулярную опасную езду. За все время у мужчины накопилось более 70 штрафов.

Гражданин Армении имеет временную регистрацию в Амурском поселке. Мужчина думал, что избежит ответственности за регулярное нарушение ПДД, потому что у него нет российского гражданства.

Накопившееся штрафы за превышение скорости 55-летний иностранец не оплачивал. За все время на мужчину было составлено 76 исполнительных производств, а сумма штрафов составила 39 тыс. рублей.

В прошлую пятницу гражданина Армении задержали на одной из омских улиц. Полицейские вызывали на место задержания субедных приставов, которые уведомили мужчину об аресте его машины и дальнейшей продажи в счет долга.

Иностранец испугался последствий и полностью погасил задолженность.