Террористы-салафиты захватили Каабу в Мекке 45 лет назад

Саудовскую Аравию часто критикуют именно за чрезмерное следование законам шариата. В особенности жителей западного мира возмущает бесправие в этой стране женщин. Однако так было не всегда. После Второй мировой войны Саудовская Аравия с этой точки зрения мало отличалась от других арабских стран вроде Иордании или ОАЭ. Ислам в ней играл важную роль, равно как и пережитки племенного строя, но страна постепенно наполнялась нефтедолларами и превращалась в общество потребления. Автомобили и электроприборы становились обычным явлением, шла урбанизация, а в некоторых регионах мужчины и женщины начали контактировать на публике, что раньше дозволялось лишь близким родственникам.