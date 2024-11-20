Террористы-салафиты захватили Каабу в Мекке 45 лет назад

Мечеть Аль-Харам в Мекке — это главная святыня исламского мира, где находится Кааба. На рассвете 20 ноября 1979 года она выглядела так же, как и почти каждый день в течение прошлой тысячи лет. Во внутреннем дворе для утренней молитвы собрались десятки тысяч человек, некоторые несли с собой гробы, чтобы проводить умерших в последний путь. Внезапно какой-то мужчина грубо оттолкнул имама от микрофона, и по сигналу паломники вскрыли гробы, похватали из них автоматы и взяли мечеть под контроль. Так начался самый дерзкий теракт в истории современного ислама.
Да здравствует Махди.
Боевик, который отобрал у имама микрофон, был Джухейманом аль-Утайби, малоизвестным до того смутьяном, который несколько раз привлекал внимание саудовских сил безопасности. «Братья-мусульмане, сегодня мы объявляем о пришествии Махди… который будет править справедливо и беспристрастно на Земле после долгих лет несправедливости и угнетения», — говорил он толпе. В качестве Махди — исламского мессии, истинного преемника Мухаммеда, который должен явиться перед концом света, — Джухейман представил собственного зятя, стоявшего неподалеку.
Повстанцев было около пяти сотен, и помимо пронесенных в гробах автоматов они достали оружие из загодя устроенных тайников в подвалах мечети. Этого хватило, чтобы превратить боевиков в полноценный пехотный батальон. У них были даже противогазы, на случай, если правительство решится применить химическое оружие. Боевики расстреляли на месте двух охранников, вооруженных одними деревянными дубинками для поддержания порядка, заперли входные ворота и разместили на минаретах снайперские позиции.
«Внимание, братья! Ахмад аль-Лехеби, поднимитесь на крышу. Если увидите, что кто-то сопротивляется нам у ворот, стреляйте в него!», — командовал бойцами Джухейман.
То тут, то там в толпе раздавались вскрики «да здравствует Махди», но в основном реакция паломников напоминала реакцию на любой другой теракт. Многие из них приехали из дальних стран и вообще не говорили по-арабски, поэтому новость о пришествии Махди не восприняли. Более того, в Большой мечети строго запрещено насилие в любой форме, — даже для того, чтобы вырвать с корнем растение, требуется разрешение духовного лица. Поэтому вид автоматчиков и звук выстрелов заставили людей в панике разбегаться.
На полный захват гигантской мечети ушел целый час. После этого повстанцы, которые называли себя «Аль-Ихван» (в честь ополчения, основавшего Саудовскую Аравию), стали готовиться к обороне, попутно донося до общественности свою политическую программу.
Богослов-самоучка.
Повстанцы принадлежали к фундаменталистам-салафитам, «Аль-Джамаа ас-Салафия аль-Мухтасиба» (примерный перевод «Салафитская группа за праведность»). Очень грубо их можно сравнить с современными «Исламским государством» и Аль-Каидой, с той лишь разницей, что последователи Джухеймана были меньшими интернационалистами и фокусировались на родной Саудовской Аравии. Салафиты считают, что Коран следует понимать буквально и не опираться на спорные толкования (таклид), которые, по их мнению, подгоняют истинную веру под греховный образ жизни. Ислам же, в их понимании, это не источник морали и не средство спасения души, а исчерпывающее руководство по организации повседневной жизни.
Саудовскую Аравию часто критикуют именно за чрезмерное следование законам шариата. В особенности жителей западного мира возмущает бесправие в этой стране женщин. Однако так было не всегда. После Второй мировой войны Саудовская Аравия с этой точки зрения мало отличалась от других арабских стран вроде Иордании или ОАЭ. Ислам в ней играл важную роль, равно как и пережитки племенного строя, но страна постепенно наполнялась нефтедолларами и превращалась в общество потребления. Автомобили и электроприборы становились обычным явлением, шла урбанизация, а в некоторых регионах мужчины и женщины начали контактировать на публике, что раньше дозволялось лишь близким родственникам.
Саудовская династия при этом даже не думала ни о каком панисламском единстве. Ее ближайшими союзниками были США и западные страны, единственным коренным разногласием с которыми было непризнание Израиля. Члены королевской семьи вели гедонистический образ жизни, получали западное образование и в целом видели свою страну частью современного мира, а не клубом исторической реконструкции жизни древних арабских племен.
Интересно, что сам Джухейман при этом не бы
«Джухейман стремился в изолированные и сельские районы, где живут бедуины, — вспоминал один из последователей мятежника. — Поскольку его классический арабский был слабым из-за сильного бедуинского акцента, он избегал обращаться к какой-либо образованной аудитории, чтобы избежать разоблачения».
Этого было достаточно, чтобы набрать достаточное число фанатичных последователей и собрать деньги на оружие. Захват мечети Аль Харам должен был стать первым шагом на пути к очищению всей страны от греха и, в первую очередь, от нечестивой саудовской династии.
Огонь по минаретам.
О захвате мечети власти узнали потому, что один из сотрудников компании, которая ее ремонтировала, успел позвонить в штаб-квартиру. Реакция была вялой, — ~полиция поначалу вообще не осознала масштаб произошедшего и, подозревая какой-то дебош, отправила разбираться несколько патрульных на автомобилях~. Однако при попытке приблизиться к мечети они попали под плотный огонь из автоматического оружия, и стало ясно — это настоящий мятеж.
Затем на штурм отправили группу из примерно сотни сотрудников министерства внутренних дел.
«Их немедленно расстреляли. У [захвативших мечеть] метких стрелков было очень хорошее оружие, бельгийские винтовки очень хорошего калибра», — вспоминал о последствиях штурма Марк Хэмбли, представитель посольства США.
Стало ясно, что повстанцы хорошо спланировали свою атаку и выбить их будет непросто. Вокруг Большой мечети поставили кордон, вызвали армейский спецназ и бронетанковые подразделения.
К вечеру город Мекка был эвакуирован, а авторитетные саудовские богословы (улемы) издали фетву, разрешающую использовать военную силу внутри мечети. Важно понимать, что даже это разрешение не давало возможности применять тяжелое вооружение, вроде авиабомб, из-за риска полного разрушения важнейшей святыни.
На второй день противостояния саудовские вооруженные силы начали лобовые атаки на главные ворота.
«Я видел артиллерийский огонь в сторону минаретов и вертолеты, постоянно висящие в воздухе, а также боевые самолеты» — вспоминал один из гражданских паломников, находившихся внутри.
Два дня военные волна за волной пытались прорваться в мечеть, но их каждый раз отбрасывали снайперы с большими потерями. В какой-то момент защитники подожгли внутри матрацы и покрышки, создав густую дымовую завесу, превратившую бой в хаос. Одновременно с этим повстанцы транслировали требования из громкоговорителей по всем улицам Мекки, призывая прекратить экспорт нефти в США и выслать всех иностранных гражданских и военных экспертов с Аравийского полуострова.
Проиграли бой, но выиграли войну.
Но силы были неравны. Противотанковые ракеты и артиллерийские орудия смогли выбить стрелков с минаретов, а бронетранспортеры с разгона протаранили ворота. На шестой день боев саудовским силам безопасности удалось взять под контроль двор мечети и окружающие ее здания. Но оставшиеся повстанцы отступили в подвалы мечети, представляющие из себя лабиринт из сотен комнат.
«Нас окружала вонь от мертвецов или гниющих ран. Вначале вода еще была, но позже ее начали нормировать. Потом финики закончились, и они начали есть шарики из сырого теста. Это было похоже на фильм ужасов», — рассказывал один из гражданских лиц, оказавшийся в подземелье с боевиками.
Но даже в этих условиях последователи Джухеймана сдаваться не собирались, а внутри тесных катакомб можно было похоронить любое количество правительственных войск.
В итоге подвалы удалось зачистить при консультативном участии GIGN французского спецназа, к которому саудовцы обратились за помощью. В полу во многих местах просверлили дыры, через которые ~внутрь начали забрасывать гранаты со слезоточивым газом. Джухейман и его последние соратники дышали им два дня~, пока у них не закончилась еда и патроны. После этого последние мятежники вышли с поднятыми руками.
Последователи Джухеймана совершили теракт неслыханной дерзости, залив кровью величайшую исламскую святыню. Всего к концу боев внутри Аль Харам и в окрестностях было не менее 255 трупов, из которых, как минимум, 127 принадлежали бойцам сил безопасности. Поэтому саудовские власти даже не думали проявлять милосердие. Спустя месяц 63-м выжившим мятежникам публично отрубили головы на улицах восьми городов по всей Саудовской Аравии. Джухейман погиб первым.
Парадокс заключается в том, что хоть повстанцы и проиграли, но их требования власти во многом выполнили. Так, Джухейман возмущался женщинами-телеведущими, и с тех пор ни одна из них не показалась в эфире. Обязательные нормы шариата стали строже, модернизация общества почти остановилась, и в целом Саудовская Аравия приобрела тот облик, который имеет сейчас. Вероятно, династия поняла, сколь мощную силу представляет собой исламский фундаментализм, и решила учитывать его в своей политике.