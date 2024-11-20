Управленцев в городе Новосибирской области начнут обучать с помощью ИИ

«Мы готовы стать площадкой для внедрения практически всех проектов, реализуемых ЦИИ НГУ, в рамках полномочий муниципалитета. Это действительно важно и нужно для нашего развития. На практике ряда других городов я видел, что нам есть куда расти с точки зрения использования технологий “умного города”. Я уверен, что в НГУ есть специалисты, которые помогут нам преодолеть этот разрыв», — приводит пресс-служба слова мэра Бердска.