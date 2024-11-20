Управленцев в городе Новосибирской области начнут обучать с помощью ИИ

НОВОСИБИРСК, 20 ноября. /ТАСС/. Курсы по обучению руководителей городской администрации с помощью искусственного интеллекта планируют запустить во втором по численности населения городе Новосибирской области — Бердске. Проект планируется реализовать вместе с Новосибирским госуниверситетом (НГУ), сообщили в пресс-службе вуза.
«Планируется, что среди первых совместных проектов будут: организация обучающих курсов для руководителей муниципалитета по использованию ИИ для управления городским хозяйством и внедрение системы для дистантного скринингового обследования зрения “Окулист Игорь” в школах (совместный проект Новосибирского филиала ФГАУ НМИЦ “МНТК “Микрохирургия глаза” имени академика С. Н. Федорова и Центра ИИ НГУ)”, — сообщили в пресс-службе.
Для реализации этих проектов.
НГУ и глава Бердска Роман Бурдин подписали соответствующее соглашение. Цель — внедрение в инфраструктуру муниципалитета современных программных продуктов, разрабатываемых сотрудниками Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта (ЦИИ) НГУ и других подразделений вуза.
Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта Новосибирского госуниверситета — единственный подобный в стране, ориентированный на использование ИИ в городском хозяйстве и строительстве. В центре ведут разработки, направленные на оптимизацию городских транспортных потоков, мониторинг состояния и предотвращение сбоев в работе коммунальной инфраструктуры, обеспечение безопасности городской среды, создание цифровых ассистентов руководителя.
«Мы готовы стать площадкой для внедрения практически всех проектов, реализуемых ЦИИ НГУ, в рамках полномочий муниципалитета. Это действительно важно и нужно для нашего развития. На практике ряда других городов я видел, что нам есть куда расти с точки зрения использования технологий “умного города”. Я уверен, что в НГУ есть специалисты, которые помогут нам преодолеть этот разрыв», — приводит пресс-служба слова мэра Бердска.
Ректор НГУ, академик Михаил Федорук подчеркнул, что востребованность разработок вуза и их оперативное внедрение станут лучшими показателями эффективности работы Центра и университета в целом в области развития технологий искусственного интеллекта.
О внедрении ИИ в кампусе вуза.
Новые технологии ИИ, которые разрабатываются ЦИИ НГУ, также внедряются в кампусе университета, как в уже действующих, так и в строящихся зданиях, которые возводятся в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов». В университете будут работать интеллектуальные системы диспетчеризации и управления эксплуатацией инженерной инфраструктурой, контроля воздуха, шумов и вибрации, информационная платформа управления учебным процессом, система безопасности городской среды, в том числе предотвращения аварийных ситуаций, и многое другое.