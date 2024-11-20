Пьяный мужчина попал под поезд в Дзержинском районе под Минском

В ходе разбирательства было установлено, что буквально за несколько минут до случившегося мужчина вышел из прибывшего поезда и пошел по платформе. Вел себя он странно, находился в очевидном состоянии алкогольного опьянения. В момент отправления поезда мужчина подошел к нему и нанес удар по нижней части.