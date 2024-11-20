Пьяный мужчина попал под поезд в Дзержинском районе под Минском

Под Минском 19 ноября 2024 года пьяный мужчина попал под поезд в Дзержинском районе. Инцидент, как информирует телеграм-канал dzr.by, произошел примерно в 15.30 во вторник, 19 ноября 2024 года на остановочном пункте «Энергетик».
Одна из пассажирок заметила, как мужчина в нетрезвом состоянии споткнулся и упал на движущийся электропоезд «Институт культуры-Барановичи-Полесские». Женщина оперативно сообщила об этом в милицию.
В ходе разбирательства было установлено, что буквально за несколько минут до случившегося мужчина вышел из прибывшего поезда и пошел по платформе. Вел себя он странно, находился в очевидном состоянии алкогольного опьянения. В момент отправления поезда мужчина подошел к нему и нанес удар по нижней части.
В результате чего он зацепился, потерял равновесие и упал между платформой и первой рельсой путей. Голова мужчины при этом находилась на железобетонной шпале.
Пострадавшего госпитализировали в районную больницу Дзержинска, правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
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