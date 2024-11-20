Елена Дятлова попросила не называть сквер Семейный Шервудским лесом

«Там сейчас ведутся строительно-монтажные работы по обустройству бывших кортов. И нами в администрации была сделана концепция благоустройства этого сквера, как он должен выглядеть. В следующем году при формировании программы “Комфортная городская среда” и проведении голосования данная территория точно так же будет выставлена как территория по благоустройству. Дальше всё зависит от жителей Калининграда, какая территория будет выбрана».