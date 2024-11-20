Елена Дятлова попросила не называть сквер Семейный Шервудским лесом

Глава администрации Калининграда попросила не называть сквер Семейный, расположенный между улицами Чекистов и Лейтенанта Яналова, Шервудским лесом. Разговор об этом зашёл во время общения с журналистами во вторник, 19 ноября, после оперативного совещания в мэрии города. Один из сотрудников СМИ сообщил, что в Шервудском лесу накануне были спилены старые советские турники, «на которых весь район по утрам висел».
«Очень странно вы называете этот объект», — перебила Дятлова.
«Ну, это народное название», — пояснил журналист.
«У нас он называется сквер Семейный, поэтому я очень как-то удивлена такому названию народному», — ответила глава.
Далее чиновница сообщила, что в Калининграде работает комиссия, которая даёт название городским объектам. Она, в частности, уточнила, что эта комиссия недавно официально назвала Восточную эстакаду Восточной эстакадой.
«То, что вы называете “Шервудский лес”, вообще-то это сквер Семейной», — подытожила глава и пояснила, что турники были демонтированы по представлению прокуратуры, так как они не соответствовали требованиям безопасности.
«Там сейчас ведутся строительно-монтажные работы по обустройству бывших кортов. И нами в администрации была сделана концепция благоустройства этого сквера, как он должен выглядеть. В следующем году при формировании программы “Комфортная городская среда” и проведении голосования данная территория точно так же будет выставлена как территория по благоустройству. Дальше всё зависит от жителей Калининграда, какая территория будет выбрана».
Напомним, что концепция благоустройства сквера была представлена мэрией города в марте этого года. Что касается названия, то «Шервудский лес» по просьбе РПЦ в сентябре 2020 года предложили переименовать в «сквер Семейный» (изначально предлагалось дать это название скверу на улице Гаражной).