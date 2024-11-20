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В РФ запустили «Систему комплексного мониторинга антропогенного воздействия»

По информации пресс-службы Платформы Национальной технологической инициативы, эта разработка аккумулирует, обрабатывает и визуализирует данные о состоянии окружающей среды.

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Цифровая платформа «Система комплексного мониторинга антропогенного воздействия», которая собирает и анализирует данные о влиянии человеческой деятельности на окружающую среду, начала работать в России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Разработчиками системы выступили центр компетенций НТИ «Технологии снижения антропогенного воздействия» на базе МГУ и организации-участники консорциума — Центр морских исследований МГУ, «Моринтех», «Сканэкс», «Ситроникс» и «Терратех».

«Платформа, заработавшая в России, позволяет оценивать и анализировать влияние человеческой деятельности на окружающую среду. Ее основой стали передовые технологии анализа данных, полученных с помощью дистанционного зондирования Земли и интернета вещей. Использование решения открывает новые возможности для развития морского, сельского и городского хозяйства», — говорится в сообщении.

Первая версия платформы аккумулирует, обрабатывает и визуализирует данные о состоянии окружающей среды. Система, в частности, создает интерактивную «карту пожаров», фиксирует пленочные загрязнения в акваториях, а также рассчитывает углеродный след судов в течение заданных периодов и концентрации парниковых газов на основе данных дистанционного зондирования. На следующих этапах авторы планируют дополнять ее инструментами, помогающими управлять рисками и снижать степень антропогенного воздействия.

«Российские организации смогут подключаться к платформе для получения оперативных данных. Пробный доступ разработчики начнут предоставлять по запросу с середины декабря», — уточнили в Платформе НТИ.