В РФ запустили «Систему комплексного мониторинга антропогенного воздействия»

Первая версия платформы аккумулирует, обрабатывает и визуализирует данные о состоянии окружающей среды. Система, в частности, создает интерактивную «карту пожаров», фиксирует пленочные загрязнения в акваториях, а также рассчитывает углеродный след судов в течение заданных периодов и концентрации парниковых газов на основе данных дистанционного зондирования. На следующих этапах авторы планируют дополнять ее инструментами, помогающими управлять рисками и снижать степень антропогенного воздействия.