В Бресте в ноябре зацвела сирень — и не только

«Еще замечено в Бресте цветение пусть одиночных, но цветков все-таки, и боярышника, и розы», — добавил заведующий лабораторией оптимизации экосистем Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси Виктор Демянчик.
Такое позднее цветение может негативно сказаться на растении — весной ему может просто не хватить сил для обновления.
Но обрезать или обрабатывать растения, которые перепутали сезоны, нельзя, иначе можно нанести им вред, считают ученые.
По мнению специалистов, нарушение природных естественных циклов связано с изменением климата.