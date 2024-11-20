В Бресте в ноябре зацвела сирень — и не только

«Еще замечено в Бресте цветение пусть одиночных, но цветков все-таки, и боярышника, и розы», — добавил заведующий лабораторией оптимизации экосистем Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси Виктор Демянчик.



Такое позднее цветение может негативно сказаться на растении — весной ему может просто не хватить сил для обновления.