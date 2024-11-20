Трентон
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бресте в ноябре зацвела сирень — и не только

Зима в Брест приходить не думает. В городе массово зацвела сирень. Цветут не одинокие ветки, а целые кустарники, сообщили в эфире телеканала СТВ.

Источник: Скриншот видео телеканала СТВ

«Еще замечено в Бресте цветение пусть одиночных, но цветков все-таки, и боярышника, и розы», — добавил заведующий лабораторией оптимизации экосистем Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси Виктор Демянчик.

Такое позднее цветение может негативно сказаться на растении — весной ему может просто не хватить сил для обновления.

Но обрезать или обрабатывать растения, которые перепутали сезоны, нельзя, иначе можно нанести им вред, считают ученые.

По мнению специалистов, нарушение природных естественных циклов связано с изменением климата.