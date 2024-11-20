В воронежском селе на три месяца ввели карантин по бешенству

В селе Вязноватовка Нижнедевицкого района Воронежской области установили карантин из-за выявленного случая бешенства животных. Эпидемиологический очаг заболевания зафиксирован на территории частного хозяйства на улице Мира, 32. Зона в радиусе 550 м от очага была признана неблагоприятной по бешенству. Соответствующий документ опубликовали на портале нормативно-правовых документов в среду, 20 ноября.
Из документа следует, что в населенном пункте введен ряд ограничений до 25 февраля 2025 года. На время карантина в очаге не допускается лечение, ввоз и вывоз больных и восприимчивых животных, отправка их на убой и снятие шкур. Посещение территории эпизоотического очага запрещено посторонним лицам, за исключением специалистов ветеринарной службы и персонала, привлеченного для ликвидации заболевания.
В Вязноватовке ввели ограничения на проведение всех мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что на десяти улицах в Павловске ввели карантин из-за бешенства у трехмесячного щенка. За две недели до смерти животного его подобрала и пыталась выходить местная жительница.