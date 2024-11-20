В воронежском селе на три месяца ввели карантин по бешенству

Из документа следует, что в населенном пункте введен ряд ограничений до 25 февраля 2025 года. На время карантина в очаге не допускается лечение, ввоз и вывоз больных и восприимчивых животных, отправка их на убой и снятие шкур. Посещение территории эпизоотического очага запрещено посторонним лицам, за исключением специалистов ветеринарной службы и персонала, привлеченного для ликвидации заболевания.