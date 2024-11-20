В Ростовской области в 2025 году капремонт пройдет в 2,4 тысячи домов

— Все собственники жилых помещений в домах, запланированных к капитальному ремонту в 2025 году, получили уведомления в августе этого года. В настоящее время региональный оператор готовит конкурсную документацию для отбора подрядных организаций для тех домов, где собственники уже приняли соответствующие решения, — отметил исполняющий обязанности министра ЖКХ Ростовской области Сергей Орлов.