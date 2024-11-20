В Минсельхозе рассказали, где в Омске будут продавать фиолетовый хлеб

В Омской области в ближайшее время начнётся продажа фиолетового хлеба, который разработали селекционеры ОмГАУ имени Столыпина. Хлеб наделили свойствами фруктов, он считается более полезным, чем обычный. Обогащённый хлеб полезен для кровеносной системы и зрения и служит профилактикой онкологических заболеваний.
Производить фиолетовый хлеб будет АО «Сибирский хлеб». По информации регионального Минсельхоза, предприятие уже заключило договоры с торговыми сетями. Хлеб будут продавать в магазинах «Низкоцен» и «Магнит».
«Заключены договоры с торговыми сетями (“Холлифуд”, “Магнит”), дополнительно прорабатывается вопрос реализации хлеба с “Ашан” и “Лентой”. Кроме того, реализация хлеба будет осуществляться через собственные торговые точки производителя», — сообщили порталу Om1.ru в региональном министерстве сельского хозяйства.
Предполагается, что поставка фиолетового хлеба в розничную сеть начнётся с декабря. Стоимость буханки будет определять производитель.