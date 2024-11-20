В Минсельхозе рассказали, где в Омске будут продавать фиолетовый хлеб

В Омской области в ближайшее время начнётся продажа фиолетового хлеба, который разработали селекционеры ОмГАУ имени Столыпина. Хлеб наделили свойствами фруктов, он считается более полезным, чем обычный. Обогащённый хлеб полезен для кровеносной системы и зрения и служит профилактикой онкологических заболеваний.