Будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории республики пройдут осадки (дождь, мокрый снег, снег), днем местами небольшой кратковременный снег, мокрый снег.
Ночью и утром местами может быть слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный 5−10 м/с, ночью порывы до 14 м/с, местами 15−18 м/с.
Температура воздуха минимальная ночью составит минус 3 — плюс 2, максимальная днем — минус 1 — плюс 4 градуса.
Порывистый ветер и мокрый снег ожидаются в Беларуси 21 ноября
20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порывистый ветер и дождь с мокрым снегом ожидаются в Беларуси 21 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории республики пройдут осадки (дождь, мокрый снег, снег), днем местами небольшой кратковременный снег, мокрый снег.