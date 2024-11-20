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Порывистый ветер и мокрый снег ожидаются в Беларуси 21 ноября

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порывистый ветер и дождь с мокрым снегом ожидаются в Беларуси 21 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Трентоне: +12° 2 м/с 71% 751 мм рт. ст. +11°
Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

Будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории республики пройдут осадки (дождь, мокрый снег, снег), днем местами небольшой кратковременный снег, мокрый снег.

Ночью и утром местами может быть слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный 5−10 м/с, ночью порывы до 14 м/с, местами 15−18 м/с.

Температура воздуха минимальная ночью составит минус 3 — плюс 2, максимальная днем — минус 1 — плюс 4 градуса.