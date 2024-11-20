Из-за пьяной драки и старого видео в Пермском крае пошли слухи о маньяке

Судьбу же пострадавших от рук «маньяка» «мальчиков» прояснили в ГУ МВД по Пермскому краю. В ведомстве рассказали, что 19 ноября в местный отдел полиции обратились два жителя Кизела 1998 и 2000 годов рождения с резаными ранами рук. Как оказалось, поранил их знакомый, с которым они поссорились в подъезде. Все участники конфликта были пьяны. Сейчас полиция проводит проверку этой ситуации.