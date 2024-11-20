Из-за пьяной драки и старого видео в Пермском крае пошли слухи о маньяке

В ГУ МВД по Пермскому краю опровергли распространившуюся в соцсетях информацию о маньяке, якобы орудующем в городе Кизеле. По данным perm.aif.ru, слухи появились из-за драки в подъезде и видео, снятого в соседнем муниципальном округе.
19 ноября в соцсетях и мессенджерах среди жителей Кизела начали распространяться видео с лужами крови в подъезде и сообщение следующего содержания:
«Ребята, ходит маньяк по городу. Сейчас неизвестно, на какой он улице, — предостерегал горожан автор. — Недавно на Финском (микрорайон Кизела — Авт.) он порезал двух мальчиков, их возраст я не знаю, состояние их тоже неизвестно».
Местные жители припомнили и недавнее видео, на котором по улице идёт человек с ножом — правда, как уже сообщал perm.aif.ru, на самом деле оно снято не в Кизеле, а в посёлке Углеуральском соседнего Губахинского муниципального округа, причём ещё 18 ноября.
Судьбу же пострадавших от рук «маньяка» «мальчиков» прояснили в ГУ МВД по Пермскому краю. В ведомстве рассказали, что 19 ноября в местный отдел полиции обратились два жителя Кизела 1998 и 2000 годов рождения с резаными ранами рук. Как оказалось, поранил их знакомый, с которым они поссорились в подъезде. Все участники конфликта были пьяны. Сейчас полиция проводит проверку этой ситуации.
В региональном ГУ МВД заверили, что информация о маньяке, разгуливающем по Кизелу, не соответствует действительности.