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Осужденный из Иркутской области заплатит штраф за показ запрещенных татуировок

Мужчина отбывает срок в колонии Магаданской области.

Источник: Комсомольская правда

Житель Приангарья, отбывающий срок в колонии Магаданской области, выплатит штраф за татуировки с запрещенными в стране символами. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе городского суда, мужчина ранее получил срок из-за того, что открыто демонстрировал атрибутику запрещенной организации.

— Администрация предупредила нарушителя, однако тот не сделал выводов. Находясь в общественном месте, он снял футболку и показал тату другим осужденным, — уточнили в Магаданском суде.

В итоге жителя Иркутской области признали виновным и назначили штраф. За нарушение он выплатит 1000 рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье завершились поиски таинственно исчезнувшей женщины. 11 дней она жила в тайге без еды и воды. Перед пропажей она позвонила дочери и сказала, что вокруг зимовья ходит медведь.