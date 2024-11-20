Осужденный из Иркутской области заплатит штраф за показ запрещенных татуировок

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье завершились поиски таинственно исчезнувшей женщины. 11 дней она жила в тайге без еды и воды. Перед пропажей она позвонила дочери и сказала, что вокруг зимовья ходит медведь.