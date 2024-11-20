С 1 января страховую пенсию повысят всем россиянам

С 1 января 2025 года произойдет индексация страховой пенсии для всех пенсионеров, известила Светлана Бессараб — член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Пенсию повысят как работающим, так и неработающим гражданам РФ на 7,3%.
Также, по словам депутата, до 1 февраля — при несоответствии с уровнем инфляции — власти смогут еще раз увеличить пенсионные выплаты. А с 1 апреля правительство повысит социальную пенсию: на 14,75%, добавила Бессараб.
По мнению депутата Мособлдумы Анатолия Никитина, будет справедливо, если в следующем году размер страховой пенсии неработающих россиян будет составлять 40% от средней зарплаты.
Если бы правительство одобрило такое предложение, то московские пенсионеры получали бы около 62 500 рублей каждый месяц, мурманские — 33 000, а жители Краснодарского края — 30 000, подсчитал Никитин. Слова депутатов приводит «Лента.ру».