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С 1 января страховую пенсию повысят всем россиянам

Депутат рассказала, что произойдет, если индексация не будет соответствовать уровню инфляции.

Источник: Krasnoyarskmedia

С 1 января 2025 года произойдет индексация страховой пенсии для всех пенсионеров, известила Светлана Бессараб — член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Пенсию повысят как работающим, так и неработающим гражданам РФ на 7,3%.

Также, по словам депутата, до 1 февраля — при несоответствии с уровнем инфляции — власти смогут еще раз увеличить пенсионные выплаты. А с 1 апреля правительство повысит социальную пенсию: на 14,75%, добавила Бессараб.

По мнению депутата Мособлдумы Анатолия Никитина, будет справедливо, если в следующем году размер страховой пенсии неработающих россиян будет составлять 40% от средней зарплаты.

Если бы правительство одобрило такое предложение, то московские пенсионеры получали бы около 62 500 рублей каждый месяц, мурманские — 33 000, а жители Краснодарского края — 30 000, подсчитал Никитин. Слова депутатов приводит «Лента.ру».