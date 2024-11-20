С 1 января страховую пенсию повысят всем россиянам

С 1 января 2025 года произойдет индексация страховой пенсии для всех пенсионеров, известила Светлана Бессараб — член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Пенсию повысят как работающим, так и неработающим гражданам РФ на 7,3%.