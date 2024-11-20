МЧС Башкирии устраняет последствия массовой смертельной аварии

Опубликованы фотографии с места жуткого ДТП, в котором погиб один человек, еще семеро, в их числе двое детей, пострадали. Напомним, трагедия произошла утром 20 ноября на 44 км автодороги Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы. Мужчина за рулем отечественной легковушки спровоцировал массовую аварию, в которой погиб.
Фото: МЧС по РБ.
Среди пострадавших оказались двухлетний ребенок и 16-летний подросток. Все семеро пострадавших доставлены в больницу.
На месте ДТП работают сотрудники МЧС по Башкирии, которые устраняют последствия аварии.
Фото: МЧС по РБ.
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