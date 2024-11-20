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В Ростовской области ушел из жизни командир казачьей дружины Шолоховского района

В Ростовской области на 54-м году жизни скончался есаул Юрий Борисов.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области скончался командир казачьей дружины Шолоховского района. Об этом сообщили на сайте Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» 19 ноября.

— На 54-м году жизни скоропостижно скончался есаул Юрий Борисов. Многие годы Юрий Михайлович посвятил службе в казачьей дружине Шолоховского района, а в 2014 году возглавил ее, — говорится в сообщении.

На протяжении всего этого времени казачья дружина Шолоховского района считалась одной из лучших в Ростовской области. Коллеги Юрия Борисова отмечают его четкую и продуманную работу. Он внес большой вклад в укрепление правопорядка и обеспечение безопасности жителей Шолоховского района.