В Ростовской области ушел из жизни командир казачьей дружины Шолоховского района

На протяжении всего этого времени казачья дружина Шолоховского района считалась одной из лучших в Ростовской области. Коллеги Юрия Борисова отмечают его четкую и продуманную работу. Он внес большой вклад в укрепление правопорядка и обеспечение безопасности жителей Шолоховского района.