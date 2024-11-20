Красноярского бизнесмена Владимира Егорова отправили под стражу

Красноярского бизнесмена Владимира Егорова отправили в СИЗО на два месяца. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Железнодорожный районный суд Красноярска по ходатайству следствия в качестве меры пресечения основателю «УСК Сибиряк» Владимиру Егорову определил отправить его под стражу.
Напомним, что Егорова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере на 71 млн рублей. Он похитил деньги при строительстве дорожной развязки в Красноярске. Это уже не первое уголовное дело, в котором замешан Владимир Егоров.
Ранее сообщалось о том, что Владимир Егоров коллекционировал часы, которые стоят миллионы рублей.