Трентон
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярского бизнесмена Владимира Егорова отправили под стражу

Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Источник: Следственный комитет РФ

Красноярского бизнесмена Владимира Егорова отправили в СИЗО на два месяца. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Железнодорожный районный суд Красноярска по ходатайству следствия в качестве меры пресечения основателю «УСК Сибиряк» Владимиру Егорову определил отправить его под стражу.

Напомним, что Егорова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере на 71 млн рублей. Он похитил деньги при строительстве дорожной развязки в Красноярске. Это уже не первое уголовное дело, в котором замешан Владимир Егоров.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Егоров коллекционировал часы, которые стоят миллионы рублей.

СК