В чем эффективность тренировок с фитнес-резинкой и как их правильно выполнять

Фитнес-резинка — это универсальный тренировочный инструмент, который дает возможность эффективно тренировать различные группы мышц в домашних условиях. Благодаря своей доступности и разнообразию упражнений она становится все более популярной. Как правильно заниматься с фитнес-резинкой и какие есть упражнения для тренировки мышц ног, ягодиц и пресса, «Газете.Ru» рассказал фитнес-тренер Игорь Коркин.
Что такое фитнес-резинка.
Фитнес-резинка — это эластичный тренажер, который используется для силовых тренировок и функционирует по принципу резистивного сопротивления. У нее могут быть разные уровни сопротивления, что позволяет подобрать подходящий вариант для новичков и продвинутых спортсменов.
Преимущества фитнес-резинки.
* Компактность и мобильность. Фитнес-резинки занимают мало места и легко помещаются в сумку, что делает их идеальными для занятий как дома, так и в поездках.
Зачем использовать фитнес-резинку в тренировках.
Использование фитнес-резинок помогает лучше контролировать движение мышц, что способствует более эффективной проработке целевых зон. Это идеальный инструмент для повышения выносливости, силы и укрепления мышц, а также для восстановления после травм, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» кандидат в мастера спорта по гиревому спорту и военному многоборью, обладатель золотого знака ГТО и фитнес-тренер Игорь Коркин.
Основные виды фитнес-резинок.
Существует множество различных видов и типов фитнес-резинок, и отличаются они по эффективности и универсальности применения, а также от материала производства, обратил внимание Игорь Коркин.
«Существуют простые фитнес-резинки, эспандеры, эспандер-ленты, резинки-петли и ленточные амортизаторы», — уточнил фитнес-тренер.
1. Простые фитнес-резинки.
Это эластичные ленты, которые могут иметь разную толщину и степень натяжения. Они используются для выполнения различных упражнений, позволяя создавать сопротивление. Обычно представляют собой длинные плоские ленты, выполненные из латекса или резины. Длина может варьироваться, но стандартно составляет около полутора-двух метров. Используются для тренировки различных групп мышц, в том числе рук, ног и корпуса. Подходят для растяжки и реабилитации.
2. Эспандеры.
Эспандеры — это устройства, которые обеспечивают сопротивление при растяжении. Они могут быть в форме ленты или с ручками на концах, что делает их удобными для использования. Они часто имеют несколько уровней сопротивления и используются для силовых тренировок, реабилитации и улучшения гибкости.
3. Эспандер-ленты.
Это разновидность фитнес-резинок, которая обычно более широкая и плоская. Они также могут иметь разные уровни сопротивления. Эспандер-ленты похожи на обычные резинки, но шире и толще. Используются для тренировок всего тела, особенно для нижней части тела и ягодиц. Часто применяются в групповых тренировках и для функционального тренинга.
4. Резинки-петли.
Это замкнутые кольца из эластичного материала, которые используются для различных упражнений. Они могут быть разной толщины и длины. Резинки-петли представляют собой кольца, которые можно надевать на ноги, руки или использовать для поддержания сопротивления в различных упражнениях. Часто используются для тренировки ног, ягодиц и корпуса. Они идеально подходят для функциональных тренировок и реабилитации.
5. Ленточные амортизаторы.
Это эластичные ленты, которые могут быть использованы для создания сопротивления в различных направлениях. Они часто имеют специальные крепления для использования со спортивным оборудованием. Ленточные амортизаторы выглядят как длинные эластичные ленты с возможностью крепления к стенам, дверям или тренажерам. Используются для тренировок, требующих многопланового сопротивления, таких как функциональные тренировки, а также для реабилитации и растяжки.
Топ-10 упражнений с фитнес-резинкой на разные части тела.
Теперь давайте рассмотрим лучшие упражнения с фитнес-резинкой, которые помогут вам эффективно тренировать различные группы мышц.
1. Приседания с резинкой.
Что тренирует: ноги и ягодицы.
Как делать:
* Убедитесь, что резинка закреплена на уровне чуть выше колен.
2. Выпады с резинкой.
Что тренирует: ноги и ягодицы.
Как делать:
* Наденьте резинку на обе ноги.
3. Разведение рук в стороны.
Что тренирует: мышцы плеч и спины.
Как делать:
* Встаньте на резинку, держите ее руками на уровне талии.
4. Сгибание рук на бицепс.
Что тренирует: мышцы рук.
Как делать:
* Встаньте на резинку и держите ее в руках.
5. Отведение ноги с резинкой.
Что тренирует: ноги и ягодицы.
Как делать:
* Лягте на бок, обхватив резинкой обе ноги выше колена.
6. Упражнение на пресс с резинкой.
Что тренирует: мышцы пресса.
Как делать:
* Лягте на спину, обхватив резинкой стопы ног.
7. Отведение ноги назад.
Что тренирует: ягодицы и мышцы бедер.
Как делать:
* Встаньте на четвереньки, натяните резинку на бедра чуть выше колена.
8. Кранч с резинкой.
Что тренирует: мышцы пресса.
Как делать:
* Лягте на спину, зафиксировав резинку на ногах чуть ниже колена.
9. Становая тяга с резинкой.
Что тренирует: ноги, спину и ягодицы.
Как делать:
* Встаньте на резинку, держа ее руками.
10. Отведение ноги в сторону.
Что тренирует: ноги и ягодицы.
Как делать:
* Зафиксируйте резинку на щиколотках, поставив ноги на ширине плеч.
Комплексные тренировки с фитнес-резинкой: 3 эффективных варианта.
Из упражнений, описанных выше, можно составлять тренировочные комплексы, которые будут направлены на разные группы мышц. Выполнять их можно в домашних условиях.
Комплекс 1: тренировка ног и ягодиц.
1. Приседания с резинкой (15 повторений).
Комплекс 2: тренировка мышц пресса.
1. Упражнение на пресс с резинкой (15 повторений).
Комплекс 3: общая тренировка.
1. Разведение рук в стороны (15 повторений).
Фитнес-резинка — отличный инструмент для тренировки различных групп мышц в домашних условиях. Она идеальна для прокачки мышц ног, ягодиц, пресса и рук. Используя приведенные выше упражнения и комплексы, вы сможете значительно улучшить свою физическую форму.
«Главное поставить правильную цель, грамотно разработать эффективную программу тренировок и выполнять упражнения без нарушения правильной техники, дабы избежать травм во время занятий», — заключил фитнес-тренер.