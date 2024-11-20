Ральф Маччио снялся в новом клипе Coldplay «The Karate Kid»

В клипе Ральф Маччио играет уличного музыканта, игнорируемого всеми людьми. Разочаровавшись, он меняет подход и начинает привлекать к себе внимание публики, танцуя чечетку. Именно тогда один из прохожих и дарит ему билет на концерт Coldplay, во время которого у Маччио появляется шанс выйти на сцену.