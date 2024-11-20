В аэропорту Кольцово установят станцию для розыска багажа

Как пояснили «Ъ-Урал» в пресс-службе аэропорта Кольцово, данным оборудованием могут пользоваться только сотрудники. Однако посетители аэропорта могут обратиться к ним за помощью. Через «BAGS поиск» можно будет искать и возвращать не только багаж, но и оставленные в аэропорту или на борту самолета личные вещи.