Скорая помощь доставила пациента не в больницу, а к «целителю»

На кадрах видно, как автомобиль, внешне напоминающий транспорт службы скорой помощи (103), доставляет больного к дому «целителя» Икболжона Салиева в Коканде. Этот человек имеет неоднозначную репутацию, и его деятельность уже вызывала вопросы у правоохранительных органов. Ситуация выглядит крайне абсурдной: вместо того чтобы везти пациента в медицинское учреждение, автомобиль доставляет его к человеку, который, как утверждается, лечит людей ударами, жестами рук и другими сомнительными методами.
Официальное расследование
Республиканский центр скорой медицинской помощи провёл проверку и заявил, что данный автомобиль не принадлежит службе скорой помощи. Выяснилось, что транспортное средство связано с одной из частных клиник, действующих в Ташкенте. На задней двери автомобиля был указан номер телефона, который не имеет отношения к официальной службе 103.
Кроме того, в Ферганской области все машины скорой помощи имеют специальные логотипы и маркировку, соответствующую государственной службе. В данном случае такие опознавательные знаки отсутствовали.
Неоднозначная репутация «целителя»
Деятельность Икболжона Салиева уже привлекала внимание правоохранительных органов. Его методы лечения были признаны незаконными, но, несмотря на это, к нему продолжают обращаться пациенты. Многие доверяют нетрадиционным методам лечения больше, чем официальной медицине.
«Целитель» утверждает, что может лечить болезни ударами по голове или жестами рук. По его словам, его методики способны помочь даже парализованным, глухим, слепым и немым пациентам.
В соцсетях мнения о таком подходе разделились. Одни называют деятельность подобных «целителей» мошенничеством и обманом доверчивых граждан, особенно из малообразованных слоёв населения. Другие утверждают, что именно народные методы помогли им там, где традиционная медицина оказалась бессильна.