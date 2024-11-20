Скорая помощь доставила пациента не в больницу, а к «целителю»

На кадрах видно, как автомобиль, внешне напоминающий транспорт службы скорой помощи (103), доставляет больного к дому «целителя» Икболжона Салиева в Коканде. Этот человек имеет неоднозначную репутацию, и его деятельность уже вызывала вопросы у правоохранительных органов. Ситуация выглядит крайне абсурдной: вместо того чтобы везти пациента в медицинское учреждение, автомобиль доставляет его к человеку, который, как утверждается, лечит людей ударами, жестами рук и другими сомнительными методами.