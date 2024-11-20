Пять фактов про одного из авторов гимна Беларуси Михася Климковича: сдал экзамены экстерном, стал первым главой Союза писателей БССР, а первый текст гимна был утвержден в 1955-м

20 ноября 2024 года исполнилось 125 лет со дня рождения Михася Климковича — автора текста Государственного гимна БССР, который положен в основу Государственного гимна Республики Беларусь. Собрали пять фактов о литераторе, вошедшем в историю страны.
Экстерном сдал экзамен на звание народного учителя.
Михась Климкович родился 20 ноября 1899 года в деревне Селитренка Борисовского уезда Минской губернии. Сейчас это Неманицкий сельсовет Борисовского района Минской области. В 1915 году он окончил Борисовское 4-классное городское педучилище, а затем экстерном сдал экзамен на звание народного учителя. В 1915—1921 годах Климкович работал в школах Борисовского уезда, сообщает bis.nlb.by.
В 1921 году Климковича призвали в Красную Армию. После демобилизации он работал учителем, секретарем волостного и районного комитетов партии большевиков, заведовал культотделом Центрального совета профсоюзов БССР.
Михась Климкович. Фото: bis.nlb.by.
Возглавлял Союз писателей БССР.
В 1932—1934 годах Климкович был председателем оргкомитета по созданию Союза писателей БССР. В 1934—1939 годах первым возглавлял этот Союз.
Во время Великой отечественной войны, в 1943 году, Климкович ушел в партизанский отряд «За Родину», откуда был переправлен в Москву. В 1943—1947 годах он был главным редактором государственного издательства БССР в Москве, а затем в Минске.
До 1954 года работал литературным консультантом Союза писателей БССР и одновременно возглавлял комиссию по работе с молодыми авторами.
Начал публиковать стихи в рукописном журнале.
Заниматься литературным творчеством Климкович начал еще в юности. Во время учебы в городском училище он публиковал свои стихи в созданном им рукописном журнале «Пралеска». Первыми печатными произведениями стали поэма «Четырнадцать слуцких» и стихотворения, которые были опубликованы в 1929 году.
Михаил Климкович писал стихи, рассказы, басни, публицистические и литературно-критические статьи, сатирические произведения, занимался переводами. Наиболее полно его талант проявился в драматургии. Он является автором драматических поэм «Екатерина Жерносек» (1937), «Возмездие» (1945), «Вся власть Советам» (1957), трилогии «Георгий Скорина» (1946, 1947, 1955). В 1946 году была издана книга прозы «Лесное озеро».
Климкович активно работал в жанре оперной и балетной драматургии. Он написал либретто опер «Последний вечер на хуторе» (1940), «Кастусь Калиновский» (1947), «Песня о счастье» (1952).
На материале белорусских сказок и легенд он создал либретто балета «Князь-озеро» (1949). Ряд его стихотворений были положены на музыку и стали известными песнями.
Михась Климкович был первым главой Союза писателей БССР. Фото: из фондов БГАМЛИ.
Гимн БССР утвердили в 1955 году.
Еще шла Великая Отечественная война, когда по Всесоюзному радио впервые прозвучал новый Государственный гимн СССР — «Союз нерушимый республик свободных». С него начался новый 1944 год.
А спустя месяц союзные республики получили задание написать национальные гимны по образцу гимна СССР. Известно, что в первом туре белорусского конкурса было представлено 27 вариантов текста и 73 варианта музыки, в конкурсе участвовало 11 поэтов и 14 композиторов.
Но только 17 сентября 1955 года ЦК КПБ принял постановление «О Государственном гимне Белорусской ССР». А 24 сентября Президиум Верховного Совета БССР утвердил текст на слова Михася Климковича и музыку Нестора Соколовского. С 1 октября по радио стали звучать всем известные слова: «Мы, беларусы…».
Но, к сожалению, авторы гимна до этого момента не дожили. Михась Климкович умер 5 ноября 1954 года в возрасте 54 лет, а Нестор Соколовский ушел из жизни 13 ноября 1950-го, ему было лишь в 48 лет.
На надгробном памятнике Климковичу на Военном кладбище выбиты строки из стихотворения «Мы, беларусы», которые не вошли в гимн. Кстати, вот как выглядят могилы авторов гимна Беларуси — с волнами и не вошедшими в гимн строчками.
В 2002 году текст был переработан с учетом новых реалий.
Первоначальный вариант гимн БССР изменили после развенчания культа личности Сталина, убрав слова о нем. А в 1991-м история совершила очередной поворот и слова гимна Верховным Советом Беларуси были признаны устаревшими. Осталась только музыка Соколовского.
В 2002 году текст гимна был переработан поэтом Владимиром Каризной с учетом новых реалий и принят в качестве Государственного гимна Республики Беларусь.
Ранее мы рассказывали, что 80 лет назад, 16 июля 1944 года, в Минске состоялся партизанский парад: зрители увидели уникальное оружие и грузовик с двигателем на дровах.