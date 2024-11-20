Правнучка Хрущева расскажет уральцам, чем ее прадед отличается от Трампа

В книге описываются важные события истории через повествование о неординарной политической фигуре Никиты Хрущева. Читатель сможет найти в книге ответы на вопросы о том, какие закономерности происходят в истории России, а также чем Никита Хрущев отличается от Дональда Трампа, выигравшего выборы президента США во второй раз.