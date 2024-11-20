Правнучка Хрущева расскажет уральцам, чем ее прадед отличается от Трампа

В Екатеринбург прилетит правнучка Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, политолог, писательница, профессор университета New School в Нью-Йорке Нина Хрущева.
В Ельцин Центре писательница презентует свою книгу «Никита Хрущев. Вождь вне системы».
— 26 ноября к нам приезжает Нина Хрущева, — сообщает пресс-служба Ельцин Центра.
Начало презентации в 19:00 в Медиазале. Вход на мероприятие по предварительной регистрации свободный.
В книге описываются важные события истории через повествование о неординарной политической фигуре Никиты Хрущева. Читатель сможет найти в книге ответы на вопросы о том, какие закономерности происходят в истории России, а также чем Никита Хрущев отличается от Дональда Трампа, выигравшего выборы президента США во второй раз.