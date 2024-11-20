Трентон
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правнучка Хрущева расскажет уральцам, чем ее прадед отличается от Трампа

В Екатеринбург прилетит правнучка Никиты Хрущева и представит книгу «Никита Хрущев. Вождь вне системы».

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбург прилетит правнучка Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, политолог, писательница, профессор университета New School в Нью-Йорке Нина Хрущева.

В Ельцин Центре писательница презентует свою книгу «Никита Хрущев. Вождь вне системы».

— 26 ноября к нам приезжает Нина Хрущева, — сообщает пресс-служба Ельцин Центра.

Начало презентации в 19:00 в Медиазале. Вход на мероприятие по предварительной регистрации свободный.

В книге описываются важные события истории через повествование о неординарной политической фигуре Никиты Хрущева. Читатель сможет найти в книге ответы на вопросы о том, какие закономерности происходят в истории России, а также чем Никита Хрущев отличается от Дональда Трампа, выигравшего выборы президента США во второй раз.

история