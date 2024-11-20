В Ростове с помощью соцсетей задержали нарушителя ПДД из Дагестана

Правоохранители установили, что 17 ноября 19-летний водитель на проспекте Соколова нарушил правила дорожного движения. При этом он создал помехи для движения другого транспорта. Очевидцы успели заснять нарушителя и опубликовать кадры лихача в местной группе в социальной сети. Этот пост заметили и правоохранители во время мониторинга.