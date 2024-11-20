В Ростове с помощью соцсетей задержали нарушителя ПДД из Дагестана

В Ростове-на-Дону нарушителя из Дагестана привлекли к отвественности с помощью социальной сети. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.
Правоохранители установили, что 17 ноября 19-летний водитель на проспекте Соколова нарушил правила дорожного движения. При этом он создал помехи для движения другого транспорта. Очевидцы успели заснять нарушителя и опубликовать кадры лихача в местной группе в социальной сети. Этот пост заметили и правоохранители во время мониторинга.
В отношении автовладельца составили следующие административные материалы: по ч. 1 ст. 12.12; ч. 4 ст. 12.16; ч 1. ст. 20.25; ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ.
Напомним, в Ростовской области водитель попал в аварию из-за тумана. В ДТП пострадал 22-летний парень. С травмами его доставили в больницу.