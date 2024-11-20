Белорусы узнали корзину в жеребьевке на квалификации ЧМ по футболу 2026

Жеребьевка запланирована на 13 декабря, в результате которой образуют 12 групп по пять и четыре команды. Групповой этап состоится с марта по ноябрь 2025-го, а после прямые путевки в финальную стадию ЧМ-2026 завоюют только победители групп. Кроме того, четыре «проходки» разыграют в стыковых поединках с участием 12 команд, занявших вторые места. Эти матчи будут проходить в конце марта 2026-го.