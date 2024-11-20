Белорусы узнали корзину в жеребьевке на квалификации ЧМ по футболу 2026

Стало известно, среди каких команд белорусы будут участвовать в жеребьевке квалификации футбольного чемпионата мира 2026 года.
Так, сборная Беларуси оказалась в четвертой корзине при жеребьевке отборочного турнира футбольного чемпионата мира 2026-го. В четвертую корзину также попали команды сборных, представляющих Литву, Латвию, Эстонию, Армению, Люксембург, Кипр, Фарерские острова, Болгарию, Казахстан, Азербайджан и Косово.
Соперниками данных команд станут представители других корзин. Например, в первой — футболисты: Франции, Испании, Португалии, Бельгии, Англии, Швейцарии, Нидерландов, Италии, Хорватии, Дании и Австрии. Во второй корзине сборные, играющие за Украину, Турцию, Уэльс, Швецию, Венгрию, Сербию, Польшу, Грецию, Румынию, Словакию, Чехию и Норвегию. В третью корзину попали команды Шотландии, Финляндии, Словении, Ирландии, Албании, Северной Македонии, Грузии, Исландии, Северной Ирландии, Израиля, Боснии и Герцеговины, Черногории. В пятую корзину включили футболистов Молдовы, Мальты, Гибралтара Андорры, Лихтенштейна, Сан-Марино.
Жеребьевка запланирована на 13 декабря, в результате которой образуют 12 групп по пять и четыре команды. Групповой этап состоится с марта по ноябрь 2025-го, а после прямые путевки в финальную стадию ЧМ-2026 завоюют только победители групп. Кроме того, четыре «проходки» разыграют в стыковых поединках с участием 12 команд, занявших вторые места. Эти матчи будут проходить в конце марта 2026-го.
А финал 23-го чемпионата мира будет проходить с 11 июня по 19 июля 2026-го на 16 аренах в Канаде, США и Мексике. К слову, это впервые, когда хозяевами мирового первенства будут сразу три страны, а участвовать станут — 48 команд.
Накануне белорусские футболисты сыграли вничью с болгарами в Лиге Наций.