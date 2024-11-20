В Минторге Башкирии прокомментировали дефицит сливочного масла

В Башкирии нет дефицита сливочного масла. Об этом заявили в Минторге республики. По информации ведомства, ежедневные запасы продукта в розничной торговле хватит примерно на десять дней, у оптовиков — на 11.
— Дефицита масла в Башкирии нет, — цитирует «Ъ-Уфа» пресс-службу министерства.
Напомним, что за год продукт подорожал сразу на 31,5%. Это связано с тем, что отпускные цены производителей и поставщиков значительно выросли. Вся же молочная продукция в регионе подорожала на 12,4%.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.