Трентон
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минторге Башкирии прокомментировали дефицит сливочного масла

Запасов сливочного масла в розничной торговле хватит примерно на десять дней.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии нет дефицита сливочного масла. Об этом заявили в Минторге республики. По информации ведомства, ежедневные запасы продукта в розничной торговле хватит примерно на десять дней, у оптовиков — на 11.

— Дефицита масла в Башкирии нет, — цитирует «Ъ-Уфа» пресс-службу министерства.

Напомним, что за год продукт подорожал сразу на 31,5%. Это связано с тем, что отпускные цены производителей и поставщиков значительно выросли. Вся же молочная продукция в регионе подорожала на 12,4%.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.