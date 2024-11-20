Трентон
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Организацию оштрафовали в Братске за нарушение в размещении майнинг-оборудования

Прокуратура провела проверку.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Организацию, которая оказывает услуги по размещению майнинг-оборудования, оштрафовали в Братске. Об этом КП-Иркутск рассказали в прокуратуре Иркутской области.

Выяснилось, что компания ненадлежащим образом следила за электрооборудованием и не проводила качественный ремонт установок. Помимо этого пожарная безопасность не соответствовала установленным нормам.

— Тогда завели дело по статьям за нарушение правил пользования электроэнергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, нарушение требований пожарной безопасности, — уточнили в ведомстве.

В итоге организацию привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере 20 тысяч рублей. Кстати, после проверки все вышеперечисленные нарушения устранили.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что задолженность по зарплате в 3,6 миллиона выплатили рабочим из Ангарска после вмешательства правоохранителей.