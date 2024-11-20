Организацию оштрафовали в Братске за нарушение в размещении майнинг-оборудования

Организацию, которая оказывает услуги по размещению майнинг-оборудования, оштрафовали в Братске. Об этом КП-Иркутск рассказали в прокуратуре Иркутской области.
Выяснилось, что компания ненадлежащим образом следила за электрооборудованием и не проводила качественный ремонт установок. Помимо этого пожарная безопасность не соответствовала установленным нормам.
— Тогда завели дело по статьям за нарушение правил пользования электроэнергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, нарушение требований пожарной безопасности, — уточнили в ведомстве.
В итоге организацию привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере 20 тысяч рублей. Кстати, после проверки все вышеперечисленные нарушения устранили.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что задолженность по зарплате в 3,6 миллиона выплатили рабочим из Ангарска после вмешательства правоохранителей.