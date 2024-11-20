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ЦИК утвердил порядок декларирования имущества претендентов на пост президента

ЦИК: претенденты на пост президента должны задекларировать доходы свои, супругов и близких родственников.

Источник: Комсомольская правда

Центральная избирательная комиссия утвердила порядок декларирования доходов и имущества претендентов в кандидаты на пост президента Беларуси, пишет БелТА.

Так, на заседании ЦИК было принято решение об утверждении порядка декларирования доходов и имущества претендентов в кандидаты при проведении президентских выборов.

Сообщается, что претендентами на пост президенты должны быть предоставлены декларации не только об их доходах, но и о доходах супругов и близких родственников, которые проживают с ними и ведут общее хозяйство.

Ранее, напомним, ЦИК сказал, что претенденты в кандидаты в президенты Беларуси подадут декларацию за 2023.

Еще ЦИК сообщил, что 800 наблюдателей аккредитованы комиссиями по выборам президента Беларуси.