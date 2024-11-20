ЦИК: 800 наблюдателей аккредитованы комиссиями по выборам президента Беларуси

По словам председателя Центральной избирательной комиссии Игоря Карпенко, в Беларуси уже сформировали 153 территориальные комиссии и избрали их руководителей. Также 15 ноября был проведен онлайн-семинар с председателями территориальных комиссий по актуальным вопросам организации выборов. В регионы были направлены методические рекомендации для территориальных и участковых комиссий, памятки для национальных наблюдателей и СМИ, другие информационные материалы. Также уже издали брошюру для международных наблюдателей, которую еще готовят в англоязычном варианте. Еще глава ЦИК рассказал об аккредитованных национальных наблюдателях.