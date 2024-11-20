ЦИК: 800 наблюдателей аккредитованы комиссиями по выборам президента Беларуси

Территориальные комиссии по выборам президента Беларуси аккредитовали 800 национальных наблюдателей, передает БелТА.
По словам председателя Центральной избирательной комиссии Игоря Карпенко, в Беларуси уже сформировали 153 территориальные комиссии и избрали их руководителей. Также 15 ноября был проведен онлайн-семинар с председателями территориальных комиссий по актуальным вопросам организации выборов. В регионы были направлены методические рекомендации для территориальных и участковых комиссий, памятки для национальных наблюдателей и СМИ, другие информационные материалы. Также уже издали брошюру для международных наблюдателей, которую еще готовят в англоязычном варианте. Еще глава ЦИК рассказал об аккредитованных национальных наблюдателях.
— На 18 ноября при избирательных комиссиях аккредитованы 800 национальных наблюдателей. Из них 102 — молодежь в возрасте до 31 года, 590 женщин, политические партии выдвинули 144 наблюдателя, общественные объединения — 579, — сообщил Карпенко.
Еще при ЦИК Беларуси аккредитовали шесть национальных наблюдателей. Направить на участок для голосования наблюдателем одного своего представителя на заседания соответствующей комиссии по выборам президента Беларуси вправе политическая партия, другое общественное объединение, трудовой коллектив организации или коллектив ее структурного подразделения, а также граждане.
Аккредитация национальных наблюдателей комиссии завершат 20 января 2025 года.
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