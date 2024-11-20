Жители Восточного обхода Краснодара устроили митинг из-за пробок

В соцмедиа распространилась информация о том, что жители мкр. Новознаменского вышли на митинг, направленный против пробок на трассе М-4 «Дон» в районе Восточного обхода. По словам замглавы Краснодара Владимира Архипова, специалисты были вынуждены проводить работы в дневное время, поэтому одна из двух полос в обоих направлениях перекрывалась. Работы на участке М-4 «Дон» закончат в декабре. Также там установят барьерное ограждение.