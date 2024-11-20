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Жители Восточного обхода Краснодара устроили митинг из-за пробок

Жители микрорайона Новознаменского в Краснодаре вышли на митинг в районе Восточного обхода. Они протестовали против пробок. В администрации города отметили, что работы по ремонту данного участка будут М-4 Дон завершены в декабре этого года.

Источник: Коммерсантъ

В соцмедиа распространилась информация о том, что жители мкр. Новознаменского вышли на митинг, направленный против пробок на трассе М-4 «Дон» в районе Восточного обхода. По словам замглавы Краснодара Владимира Архипова, специалисты были вынуждены проводить работы в дневное время, поэтому одна из двух полос в обоих направлениях перекрывалась. Работы на участке М-4 «Дон» закончат в декабре. Также там установят барьерное ограждение.

Владимир Архипов отметил, что в первом квартале 2025 года начнется строительство надземного пешеходного перехода в мкр. Новознаменском со стороны ул. Производственной через ж/д дорогу на обе стороны ул. Уральской.