В Омске электрички переходят на зимнее расписание

Омск-Пригород сообщает, что с 15 декабря будет введён в действие новый график движения поездов (на 2024 — 2025 годы). В связи с этим изменится расписание электричек, связывающих Омск с Называевском, Исилькулем, Иртышским и новосибирским Татарском.