В Омске электрички переходят на зимнее расписание

Омск-Пригород сообщает, что с 15 декабря будет введён в действие новый график движения поездов (на 2024 — 2025 годы). В связи с этим изменится расписание электричек, связывающих Омск с Называевском, Исилькулем, Иртышским и новосибирским Татарском.
Полный список изменений выглядит так:
Татарское направление
- № 6343/6673 «Татарская-Колония-Омск», отправление в 7:28 (время красноярское), на 3 минуты позже, прибытие в 9:32, на 3 минуты позже,
- № 6666 «Омск-Калачинская», отправление в 10:40, на 2 минуты позже, прибытие в 12:19, на 2 минуты позже,
- № 6665 «Калачинская-Омск», отправление в 14:08, на 13 минут позже, прибытие в 15:48, на 14 минут позже,
- № 6668/6348 «Омск-Колония-Татарская», отправление в 13:51, на 1 минуту позже, прибытие в 17:55 (время красноярское), на 2 минуты позже,
- № 6345/6663 «Татарская-Колония-Омск», отправление по расписанию в 16:02 (время красноярское), на 3 минуты раньше, прибытие в 18:17, на 3 минуты раньше,
- № 6672 «Омск-Калачинская», отправление в 17:20, на 2 минуты раньше, прибытие в 18:59, на 2 минуты раньше.
Называевское направление
- № 6562 «Любинская-Московка», отправление в 5:51, на 4 минуты раньше, прибытие в 7:31, на 4 минуты раньше,
- № 6555 «Московка-Называевская», отправление в 10:16, на 2 минуты раньше, прибытие в 13:21, на 2 минуты раньше,
- № 6556 «Называевская-Московка», отправление в 13:44, на 5 минут раньше, прибытие в 17:06, на 3 минут позже,
- № 6564 «Называевская-Омск», отправление в 15:47, на 5 минут раньше, прибытие в 18:17, на 5 минут раньше,
- № 6568 «Называевская-Омск», отправление в 17:50, на 19 минут раньше, прибытие в 20:20, на 19 минут раньше.
Исилькульское направление
- № 6479 «Омск-Исилькуль», отправление в 14:28, на 2 минуты раньше, прибытие в 16:54, на 1 минуту раньше,
- № 6476 «Исилькуль-Омск», отправление в 15:46, на 1 минуту позже, прибытие по расписанию в 18:05,
- № 6480 «Исилькуль-Омск», отправление в 18:12, на 18 минут позже, прибытие в 20:31, на 17 минут позже,
- № 6486 «Москаленки-Омск», отправление в 17:34, на 6 минут позже, прибытие в 18:55, на 6 минут позже,
- № 6702 «о. п. им. Н. И. Данильченко-Московка», отправление в 9:51, на 14 минут позже, прибытие в 10:20.
Иртышское направление
- № 6205−6206 «Омск-Иртышское», отправление в 14:08, на 4 минуты раньше, прибытие по расписанию в 16:45, на 4 минуты раньше,
- № 6209/6210 «Омск-Иртышское», отправление в 18:22, на 15 минут раньше, прибытие в 20:59, на 15 минут раньше.
Кроме того, с 1 января следующего года электричка № 6668/6667 «Омск-Татарская-Омск» будет ходить ежедневно.