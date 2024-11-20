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В Омске электрички переходят на зимнее расписание

Новый режим вступит в силу 15 декабря.

Источник: Om1 Омск

Омск-Пригород сообщает, что с 15 декабря будет введён в действие новый график движения поездов (на 2024 — 2025 годы). В связи с этим изменится расписание электричек, связывающих Омск с Называевском, Исилькулем, Иртышским и новосибирским Татарском.

Полный список изменений выглядит так:

Татарское направление

  • № 6343/6673 «Татарская-Колония-Омск», отправление в 7:28 (время красноярское), на 3 минуты позже, прибытие в 9:32, на 3 минуты позже,
  • № 6666 «Омск-Калачинская», отправление в 10:40, на 2 минуты позже, прибытие в 12:19, на 2 минуты позже,
  • № 6665 «Калачинская-Омск», отправление в 14:08, на 13 минут позже, прибытие в 15:48, на 14 минут позже,
  • № 6668/6348 «Омск-Колония-Татарская», отправление в 13:51, на 1 минуту позже, прибытие в 17:55 (время красноярское), на 2 минуты позже,
  • № 6345/6663 «Татарская-Колония-Омск», отправление по расписанию в 16:02 (время красноярское), на 3 минуты раньше, прибытие в 18:17, на 3 минуты раньше,
  • № 6672 «Омск-Калачинская», отправление в 17:20, на 2 минуты раньше, прибытие в 18:59, на 2 минуты раньше.

Называевское направление

  • № 6562 «Любинская-Московка», отправление в 5:51, на 4 минуты раньше, прибытие в 7:31, на 4 минуты раньше,
  • № 6555 «Московка-Называевская», отправление в 10:16, на 2 минуты раньше, прибытие в 13:21, на 2 минуты раньше,
  • № 6556 «Называевская-Московка», отправление в 13:44, на 5 минут раньше, прибытие в 17:06, на 3 минут позже,
  • № 6564 «Называевская-Омск», отправление в 15:47, на 5 минут раньше, прибытие в 18:17, на 5 минут раньше,
  • № 6568 «Называевская-Омск», отправление в 17:50, на 19 минут раньше, прибытие в 20:20, на 19 минут раньше.

Исилькульское направление

  • № 6479 «Омск-Исилькуль», отправление в 14:28, на 2 минуты раньше, прибытие в 16:54, на 1 минуту раньше,
  • № 6476 «Исилькуль-Омск», отправление в 15:46, на 1 минуту позже, прибытие по расписанию в 18:05,
  • № 6480 «Исилькуль-Омск», отправление в 18:12, на 18 минут позже, прибытие в 20:31, на 17 минут позже,
  • № 6486 «Москаленки-Омск», отправление в 17:34, на 6 минут позже, прибытие в 18:55, на 6 минут позже,
  • № 6702 «о. п. им. Н. И. Данильченко-Московка», отправление в 9:51, на 14 минут позже, прибытие в 10:20.

Иртышское направление

  • № 6205−6206 «Омск-Иртышское», отправление в 14:08, на 4 минуты раньше, прибытие по расписанию в 16:45, на 4 минуты раньше,
  • № 6209/6210 «Омск-Иртышское», отправление в 18:22, на 15 минут раньше, прибытие в 20:59, на 15 минут раньше.

Кроме того, с 1 января следующего года электричка № 6668/6667 «Омск-Татарская-Омск» будет ходить ежедневно.