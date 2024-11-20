Все зависит от сезона. Рассказываем, какой туристический налог хотят ввести в Петербурге

Как ранее сообщала «Фонтанка», туристический налог придет на смену курортному сбору. Согласно законопроекту, с 1 января 2025 года ставка составит 1%, но дальше будет расти и варьироваться в зависимости от сезона. Так, в 2026 году с 1 января по 31 марта (включительно) и с 1 октября по 31 декабря (включительно) туристы заплатят 1% от стоимости номера в гостинице, а с 1 апреля по 30 сентября (включительно) — 2%. В 2027 году ставка в низкий сезон (с 1 января по 31 марта и с 1 октября по 31 декабря) составит 1,5%, а в высокий (с 1 апреля по 30 сентября) — 3%.