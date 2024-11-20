Врио главы Ростовской области запретил брать кредиты для бюджета региона

Он также отметил, что сегодня Ростовская область несет значительную нагрузку, которая связана с системой функционирования страны. Регион имеет право рассчитывать на большее финансовое внимание со стороны Правительства России. Чтобы область претендовала на поддержку со стороны федерального бюджета, необходимо «оцифровать» данные и доказать эту потребность. Несмотря на сложности, важно двигаться в этом направлении.