Врио главы Ростовской области запретил брать кредиты для бюджета региона

Врио губернатора Юрий Слюсарь запретил брать кредиты для бюджета донского региона. Об этом сообщается на сайте правительства Ростовской области 20 ноября.
По словам Юрия Слюсаря, кредиты сейчас слишком дорогие, чтобы рассчитывать на внешнее финансирование.
— Кредиты под 25% и частному предпринимателю не пожелаешь — не то что бюджету региона. Поэтому этот канал для нас закрыт, — добавил врио главы.
Он также отметил, что сегодня Ростовская область несет значительную нагрузку, которая связана с системой функционирования страны. Регион имеет право рассчитывать на большее финансовое внимание со стороны Правительства России. Чтобы область претендовала на поддержку со стороны федерального бюджета, необходимо «оцифровать» данные и доказать эту потребность. Несмотря на сложности, важно двигаться в этом направлении.
— Глобально надо рассчитывать на то, чтобы в область приходил бизнес, чтобы развивалась промышленность, развивалось сельское хозяйство, росла заработная плата, рос НДФЛ, развивалась налогооблагаемая база. Этот вопрос стратегически более правильный и верный, — отметил врио главы области.