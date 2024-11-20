Мистика, да и только! Взявшаяся из ниоткуда собака спасла сибирячку, 11 дней блуждавшую в тайге, а затем снова исчезла

Планировала управиться за часок-другой, вот почему даже ничего из вещей с собой не захватила. Воду, перекус, спички — тем более. В кармане куртки лежал только телефон. Но как только Галина немного отошла от базы, связь перестала ловить. А вокруг только лес! Причем для сибирячки совсем незнакомый. Раньше в этих местах она не бывала. Почему, учитывая этот крайне важный фактор, вообще решила пойти за ягодой, загадка. На брусничник так и не вышла, но зато вскоре поняла, что заблудилась.