Мистика, да и только! Взявшаяся из ниоткуда собака спасла сибирячку, 11 дней блуждавшую в тайге, а затем снова исчезла

«Я лежала под ветками поваленных деревьев, пытаясь согреться. Уже и не надеялась, что найдут. Сама бы из тайги не выбралась — зрение −9, очки потеряла, замерзла и обессилила так, что и пошевелиться не могла… Ни еды, ни воды нет. Услышав шелест листвы, думала, причудилось. Но нет, это была собака! Увидела меня, громко залаяла. А потом появились люди!».
Кажется, что это отрывок из приключенческого романа. Нет! Это реальная история спасения. Случилась она с 48-летней Галиной, которая живет на севере Иркутской области. Она 11 (!) дней провела в глухой тайге одна и выжила.
Ушла за ягодами.
— Мама работает сторожем на лесозаготовительной базе в тайге, в 25 километрах от райцентра, — рассказывает старшая дочь Галины, Виктория. Всего у Галины четверо детей, и два внука. — В нашей семье есть правило. Мама каждый вечер звонит мне и рассказывает, как прошел ее день. Но 28 сентября я так и не дождалась звонка. Занервничала. Раньше такого не случалось. Что могло произойти?
А на следующий день близкие женщины узнали, что на базе ее тоже нет. Балок, передвижной дом на полозьях для временного жилья, их как раз используют для строителей, геологов, которые работают вахтами, закрыт. Телефон Галины недоступен. Подумали, может, мама внезапно решила уехать в гости к родным? Или оказалась в больнице? Увы. Ни та, ни другая версия не подтвердились. А пока дети строили догадки и пытались сами разыскать маму, она бродила по тайге. Как оказалось, в тот день женщина решила отправиться за брусникой.
Планировала управиться за часок-другой, вот почему даже ничего из вещей с собой не захватила. Воду, перекус, спички — тем более. В кармане куртки лежал только телефон. Но как только Галина немного отошла от базы, связь перестала ловить. А вокруг только лес! Причем для сибирячки совсем незнакомый. Раньше в этих местах она не бывала. Почему, учитывая этот крайне важный фактор, вообще решила пойти за ягодой, загадка. На брусничник так и не вышла, но зато вскоре поняла, что заблудилась.
— Повсюду был сплошной бурелом, — рассказывает дочь Виктория со слов мамы. — Два года назад в тайге прошел ураган и повалил деревья. К тому же мама потеряла очки. А без них она очень плохо видит. Передвигалась буквально на ощупь.
Собирала дождевую воду в руках.
Осознав, что потерялась, женщина решила остановиться, там, где она находится, и ждать спасателей. Соорудила себе подобие лежанки из веток. В ней же укрывалась от ветра и дождя.
— Ночами температура достигала уже −5 градусов, — говорит Виктория. — Днем поднималась максимум до нуля. А на маме — тонкие штаны и футболка, куртка и кроссовки. Ни теплой шапки, ни перчаток. Ничего. Спичек тоже, конечно, не взяла. Все эти дни она провела без еды и воды. Ручьев и луж рядом не оказалось. Предполагаю, что ей могли попасться буквально пара ягодок. И еще она собирала дождевую воду в руках.
Вокруг — полная глушь. Ни железной дороги, ни автомобильной, по которым можно было бы сориентироваться. Только лес и бурелом. А еще дикие животные… Незадолго до исчезновения Галина рассказывала детям, что в округе базы, где она работает, бродил медведь.
— Но мама старалась не терять силу духа. Надеялась, ее найдут…
Собака нашла пропавшую, а сама исчезла.
Тем временем Галину искали полиция и МЧС. Прочесывали местность вокруг лесозаготовительной базы. И вот, на одиннадцатые сутки, произошло чудо. Неожиданно поисковики услышали лай собаки. Он доносился из самой труднопроходимой части леса. Откровенно говоря, в ту сторону спасатели даже не смотрели. Думали, туда уж женщина точно не могла пойти — один бурелом. Но решили проверить. И в ветвях поваленных деревьев увидели Галину, изможденную, обессиленную.
Самое интересное, что собака не была ни с женщиной, ни с поисковиками. Откуда взялась, неизвестно, как и куда исчезла потом. Как будто просто выполнила свою миссию, указав на место, и ушла.
— Мама за все это время похудела на 15 кг и получила обморожение ног. Обе пришлось ампутировать… Сейчас она все еще находится в больнице, но ее жизни уже ничего не угрожает.