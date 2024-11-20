Для уборки улиц Красноярска закупили новую технику

Администрация Красноярска продолжает закупать новую технику для уборки улиц. Как сообщил в своем телеграм-канале мэр Владислав Логинов, к началу снегоуборочного сезона в город подоспели четыре новых самосвала.
«Это не первая техника, которую САТП приобретает за свой счет. В 2024 году предприятие уже протестировало три новых пескоразбрасывателя для обработки тротуаров».
В ближайшее время муниципальное предприятие планирует приобрести две современные установки для литого асфальта — они позволят проводить ямочный ремонт зимой. Кроме того, в краевом центре появится новая передвижная станция для пескоструйных работ.
Ранее мы писали, что в Свердловском районе открылся новый физкультурный клуб «Стрелок».